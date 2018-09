Semenyaová v Ostravě zazářila na čtvrtce: O kauze mluvit nebudu!

Semenyaová v Ostravě znovu ukázala, jak moc za poslední dobu zrychlila. Navzdory tomu, že absolvuje poslední víkend dlouhé sezony, ve Vítkovicích předvedla čtvrtku ve svém životním čase.

„Uzavřít sezónu s osobákem, nemůžete chtít víc…“ radovala se Semenyaová. „Byl to fantastický závod, věděla jsem, že musím běžet svůj závod a poslední stopadesátka bude těžká. Musela jsem si hlídat, abych to na první třístovce nepřepálila. Ale bežet 49,62 je fakt super na půlkařku, která se obvykle soustředí víc na vytrvalost než rychlost.“

Především díky zlepšení na čtvrtce se Semenyaová letos přiblížila světovému rekordu Jarmily Kratochvílové na 800 metrů. Koncem června na Diamantové lize v Paříži běžela půlku za 1:54,25 minuty a Kratochvílové času z roku 1983 (1:53,28) se tak dostala na necelou sekundu.

„Jasně, světový rekord je náš cíl. Viděli jste, že se moje časy pořád zlepšují. Myslím, že jsme připraveni, teď si musíme vyhodnotit, co můžeme udělat lépe,“ řekla Semenyaová. „Jsme jen sekundu od rekordu, vše je možné, když budu tvrdě pracovat. Musím být chytrá, zdravá, tak můžeme dosáhnout, co chceme.“

Další vývoj její kariéry ale zásadně ovlivní právní bitva. Mezinárodní atletická federace IAAF na základě nových medicínských výzkumů bude od listopadu ve vybraných disciplínách nutit závodnice s přirozeně vyšší hladinou testosteronu, aby ji upravily. A to je přesně případ Semenyaové, která se už dřív vyjádřila, že do svého těla medikací nebude zasahovat.

„O tom nebudu mluvit, to je na mém na právním týmu,“ řekla Semenyaová po dnešním závodě v Ostravě.

Jihoafričanka chce proti novému pravidlu bojovat u sportovní arbitráže v Lausanne. Zatím je její budoucnost nejasná. Pokud by si však vybojovala právo závodit, rekordní výkon Jarmily Kratochvílové by mohl být ohrožen.

Semenyaová v minulosti proti Kratochvílové ztrácela především na rychlosti. Tu však výrazně zlepšila, na čtvrtce letos zlepšila svůj osobní rekord o pozoruhodných osm desetin sekundy.

„Takový byl můj cíl. Co si pamatuju, od doby, kdy jsem v osmnácti, devatenácti letech začala běhat čtvrtku a půlku, držím si konzistentní výkonnost. Díky tomu dokážu běhat takové časy. A také jsme chytřejší, dokážeme vybírat správné závody. Letos to bylo víc o rychlosti než vytrvalosti. Jsme rádi, tam kde jsme,“ říká Semenyaová.

Jihoafričanka navíc na mítincích odmítá pomoc vodiček.

„Myslím, že je pro mě lepší, když běžím svůj závod. Když je někdo přede mnou, blokuje moji rychlost a nemůžu běžet podle sebe, není dobré pro moje svaly,“ vysvětluje Semenyaová. „Ale možná kdyby to byl někdo, kdo se mnou trénuje, bylo by to lepší.“

V neděli se na ostravském Kontinentálním poháru postaví na start osmistovky. V posledním závodě sezony si ale nedělá naděje na rychlý čas.

„Hlavní úkol by zaběhnout dobrou čtvrtku, zítra si to chci užít,“ plánuje Semenyaová. „Uvidíme, jak vyjde první kolo, když se budu cítit dobře, budu chtít dál pokračovat, taktický závod by nebyl v můj prospěch, “ řekla Semenyaová, která se na nedávném mítinku v Berlíně potkala se slavným basketbalistou LeBronem Jamesem.

When the greatness meet up 😍❤. You just made my year for showing up to watch me race. This is too much #striveforgreatness pic.twitter.com/h3Gle8R3GT