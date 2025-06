Sigma je v soukromých rukou. Beneš: Částka v řádech stamilionů, s Čechem se jedná

Jakých? Prozradíte garantovanou roční částku?

(přemýšlí) „Asi bych neměl... Nejnižší garance je v desítkách milionů ročně, ale věřím, že to bude mnohem, mnohem víc.“

Proč se nepřevedlo 100 % akcií?

„Je to velmi jednoduché, vlastníkem jedné akcie je stále statutární město Olomouc. S ním jsme však předběžně domluveni, že i tuto akcii v řádu blízkých měsíců převede na nového vlastníka.“

Role spolku, který býval většinovým akcionářem, se teď změní v čem?

„Spolek se dostane do role, kterou plní ve všech ostatních prvoligových klubech. To znamená, že bude mít pod sebou mládež: kluky, holky, školičky až po kategorii U19. Zároveň je spolek nájemcem Androva stadionu, zatímco akciová společnost podnájemcem. Spolek je částečným vlastníkem mládežnického stadionu v Řepčíně. Budeme spravovat infrastrukturu a klubovou akademii.“

Takže za městem postavíte nové moderní centrum?

„Je to v počátcích jednání. Věřím, že by to měl být jeden z prioritních cílů.“

Do jakého data?

„Nechtěl bych střílet žádná data. Nejdříve si musíme zvážit, jak jsme schopni rozvíjet současnou sportovní infrastrukturu, jaké jsou možnosti. Až potom se případně můžeme dívat po jiné lokalitě.“

Proč neuspěl Kaprain?

„Všechna jednání měla svůj průběh. Jasně jsme si stanovili podmínky, za kterých jsme byli ochotni do transakce jít. A v závěru sjednání se společností Kaprain se ukázalo, že naše představy jsou natolik odlišné, že došlo z jejich strany k ukončení jednání. Můžu s potěšením konstatovat, že námi nastavené parametry dokázali zástupci SIGMA SPORT splnit.“

Můžete ty parametry aspoň naznačit?

„Veřejné to není, jsme vázáni mlčenlivostí. Ale asi můžu říct, že celkový objem transakce – a to se bavíme o kupní ceně, přísunu partnerů, budování mládežnického centra – je v řádech stamilionů. Část peněz, minimálně za kupní cenu, jde samozřejmě do spolku. A my jsme připraveni je pustit zpátky do klubové akademie, infrastruktury, zlepšení podmínek a podpořit talentovanou mládež nejen ve fotbale. Spolek jsou i další oddíly.“

Zejména proto tedy vyhrál SIGMA SPORT?

„Je třeba říci, že jednání nebylo paralelní. V jedné fázi jsme primárně jednali se společností Kaprain. Klíčové byly garance, záruky, rozvoj a odpovědnost spolku. V tom jsme se nedokázali domluvit, proto jsme byli rádi, když místní skupina přispěchala s pomocnou rukou. Jejich předchozí nabídka je stále platná, proto jsme se dokázali domluvit. Asi nebudeme zastírat, že regionalita a místní provázanost je taky důležitá. S panem Šimonovským i dalšími podnikateli se dlouho známe, což významně pomohlo k tomu, abychom transakci dokázali rychle dokončit.“

Co zapojení Petra Čecha?

O které další regionální partnery jde?

„To je otázka na nového majitele. Vidíme různé spekulace v médiích, a když budu hodně kulantní, řeknu, že značná část je založená na pravdě.“ (úsměv)

Jelikož jde o v Olomouci dobře známá jména, nabízí se dotaz, proč neměli tihle lidé zájem vstoupit do klubu dřív...

„Asi obecně můžeme říct, že každé jednání něco vyvolávalo. Ať už to byla třeba americká společnost Blue Crow Sports Group. Další nabídky by tady nebyly bez těch předchozích. Důležitý je výsledek – a s tím jsem maximálně spokojený.“

A dřív tedy nepřišel proč?

„To bude asi otázka na nové majitele, ale za sebe vnímám, že český fotbal v posledních třech letech udělal výrazný progres. Pro řadu silných investorů je teď přítomnost v českém fotbale zajímavější než dřív.“

Právě vy jste dřív podporoval Blue Crow Sports Group, že?

„Ano, byl jsem zastáncem zahraničního know-how. Viděl jsem v tom obrovskou přidanou hodnotu. Chtěl jsem Blue Crow Sports Group vidět někde v českém klubu, kde by to rozbalili naplno. A druhou věcí je, že to byl tenkrát jediný zájemce. Neměli jsme alternativy. Vždycky jsem zastával názor, ať se s každým seriózním zájemcem jedná. S tím, že se uvidí, kam se nám to podaří dotáhnout.“

Můžete naznačit, jakou máte představu o složení managementu?

„Já představu mít můžu, ale už to není o mně.“

A zapojení Petra Čecha můžete potvrdit?

„Asi můžu říct, že jednání s panem Čechem probíhají. Ale v jaké je to fázi a jaké konkrétně jeho zapojení bude, se bude prezentovat určitě až na tiskové konferenci 17. července. Až teď dochází k převodu akcií, takže nový majitel potřebuje čas na uspořádání.“

Co všechno se tedy musí teď provést? Do ligy zbývají necelé tři týdny.

„Už je to jen o formalitách, smlouvy máme podepsané. Proběhne jen krátké due diligence. Jsem přesvědčený, že do startu nového soutěžního ročníku se všechno stihne.“

Otázka je myšlena tak, jestli se už třeba nějak do té doby promítne přísun finančních prostředků?

„Doufám, že už to trošku vidět je a že to bude pokračovat. Mám z toho velmi dobrý pocit. Věřím, že Sigma bude dostatečně ambiciózní a v Evropě konkurenceschopná.“

Ještě jedno jméno kromě Petra Čecha. Co Aleš Škerle?

„Znám ho velmi dobře, ale nic potvrdit nemůžu.“ (úsměv)

Nemůže být problémem, že jiní členové spolku hlasovali pro Kaprain?

„Jednání nebyla vůbec jednoduchá. Od doby, kdy jsme řešili tyhle strategické věci, jsme původně 1,5hodinová sezení natáhli na čtyři a půl hodiny. Nebyli jsme jednotní, ale nemyslím si, že je to špatně. To, že jsme hledali i jiné varianty a byli poměrně striktní, mělo velkou zásluhu na tom, že jsme teď tam, kde jsme. Závěrem si troufám tvrdit, že nyní všichni cítíme, že jsme udělali nejlepší krok.“

Je naprosto normální, že má někdo jinou představu, názor, favorita. Ale lidé ze spolku, kteří podporovali Kaprain, pak špinili vás ostatní tím, že poslali na veřejnost soukromou komunikaci a e-mailovou korespondenci a pomlouvali vás, kteří jste prosazovali SIGMA GROUP. S tím nemáte morální problém?

„Rozumím... Vnímám to tak, že se teď bude uvnitř nějak vyjednávat. Já můžu mít svůj pohled, ale vždycky musí rozhodnout názor většiny. V tomhle může někdy náš výbor vypadat jako neakceschopný, ale je to o většině. A od začátku jsme cítili, že by to měla být většina výrazná. Ne, že bychom někoho přetlačili jen lehce. Byla tady spousta momentů, kdy jsme neměli svůj názor a argumentačně jsme se přeli, ale věřím, že teď jsme ve stavu, kdy víme, že jsme udělali správný krok. Taky bylo pondělní rozhodnutí spolku jednomyslné.“

Zlepší se podmínky i pro zaměstnance, nejen pro sport? Lidí v klubu se za poslední roky protočilo na stadionu dost. Takže mě zajímá, jestli budete myslet i na lidi, kteří nejsou tak na očích? Třeba na pracovníky z technického úseku.

„Určitě to pro nás bylo důležité téma. Cítili jsme, že poslední tři roky, kdy jsme tady i s béčkem táhli první a druhou ligu, bylo šíleně náročné období. Je velký rozdíl mít béčko ve druhé lize a v MSFL, kde je teď naneštěstí zpátky. K tomu nám však přibyla Evropa, takže s majitelem cítíme, že všechny úseky budou potřebovat posílení, abychom to celé utáhli. Nejen po stránce organizační je složité být v základní skupině evropského poháru. Nikdy jsme to nezažili, bude to nová zkušenost. Budeme potřebovat posílit nejen na hřišti, ale i v zázemí.“

Na sociální síti X jste se s nadsázkou nedávno s někým vsadil o sto tisíc korun, že se klub prodá. Takže jste vyhrál.

„Budu to vymáhat...“ (úsměv)