Vykašlal se na jeho dceru, Gretzky zuří: Drogy, léčebna a nakonec útěk za jinou!

Řeklo by se, že takový poklad, jaký na venek vzbuzuje Gretzkyho překrásná holčička, se nikdy nedá opustit. Ovšem Johnsonovi to bylo úplně fuk. To se ale nedá říct o nejslavnějším hokejistovi všech dob. Ten je prý vytočený jak sud piva!

Ono není divu, když právě legendární útočník dával oba manžele do latě, když byl jejich život plný večírků, alkoholu a drog. A dokonce i pomohl i k tomu, že Dustin musel do léčebny, kde se uzdravil.

A kdo za rozchodem stojí? Milovnice golfu Yassie Safai! „Jejich rodině způsobila Yassie hodně bolesti,“ řekl anglickému listu The Sun anonymní zdroj. „Yassie je velmi ambiciózní. Chce být po boku Dustina nejlepší golfistkou,“ přidal zdroj.

Synové Tatum a River Jones tak přišli o tátu. Otázka je, o kolik přijde Johnson. V kariéře totiž golfem vydělal neuvěřitelných 1,2 miliardy korun! To se bude se snoubenkou těžko dělit…