Vítěz Velké pardubické je v nemocnici. Zvládneš to, utěšuje ho šéf Váňa

128. ročník Velké pardubické steeplechase s Českou pojišťovnou bude 14. října. Kratochvíl by měl obhajovat loňský triumf s No Time To Lose. Věří, že se stihne uzdravit.

Jak to s vámi, Jane, aktuálně vypadá?

„Ležím v plzeňské nemocnici a jsem po operaci zlomené pažní kosti. Byla prasklá, doktoři mi tam dali nějaký hřeb.“

Co to znamená pět týdnů před Velkou pardubickou?

„Že mám pět týdnů na to, abych se mohl dát do kupy a mohl ji jet. Čekám na to, až mě propustí z nemocnice, abych na tom mohl začít pracovat. Ve středu mám kontrolní rentgeny, tak uvidíme, co po nich řekne pan doktor. Ale zatím je docela optimistický a říká, že bych to stihnout mohl. Sám jsem byl překvapený, že to rozdělil procenty na 80 ku 20. Snad to vyjde. Samozřejmě bude záležet na tom, jak se vše bude hojit. Budu doufat, že pět týdnů je dost dlouhá doba. Dnes už jsem byl na cvičebním stroji, snažím se to rozhýbávat. Je to pořád dost citlivé, přece jenom jsem třetí den po operaci. Ale je mi o hodně líp než v pondělí. Tak to doufám bude stejně i pokračovat.“

Mátě zkušenost s podobným zraněním?

„Pažní kost jsem zlomenou ještě neměl, stehenní ano. Ta je horší, je tam kolem víc svalů, takže by léčba nemusela tak dlouho trvat. Byl za mnou už i pan Váňa, něco máme domluveného. Jakmile mě pustí, budeme se snažit dát ruku dohromady.“

Už pro vás Váňa chystá svou léčebnou pyramidu?

„Samozřejmě taky. I odborníky na alternativní medicínu. A jakmile to půjde, začnu plavat.“

Předpokládám, že šéf Váňa, je také optimista?

„Jo, je. Seděl tady a říkal, že to zvládneme. On je teda v tomhle optimistický vždycky, ale i to je dobře. Kdyby mi říkal, že to nestihnu, tak by to pro mě dobré nebylo. Šéf je optimistický, já budu taky.“