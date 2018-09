Návrat týmu, který ztratil 16 lidí: přenos bez reklam, dorazil i brankář na vozíku

Pět měsíců po tragické nehodě se hráči Broncos opět postavili k hokejovému zápasu. A bylo u toho i jedenáct plejerů, kteří z tragédie vyvázli živí! Většina z nich si sice kvůli přetrvávajícím zraněním ovace vestoje vyslechla v civilu (a tehdejší brankář Jacob Wassermann dokonce na vozíku), dva borci – Brayden Camrud (20) a Derek Patter (20) – ale nazuli brusle a šli hrát!

Co se tehdy stalo? Autobus naplněný hokejisty Broncos a realizačním týmem mířil k utkání juniorské ligy do Nipawinu, u jenže do cíle nedojeli. Sejmul je kamion... Jeho řidič Jaskirat Singh Sindu totiž ignoroval blikající značku »STOP«, z vedlejší silnice vjel na tu hlavní a pak sledoval, jak se o jeho přívěs s pytli hnojiva autobus rozpáral. Šestnáct lidí zemřelo, dalších 13 vyvázlo se zraněními, jen Sindovi se nic nestalo... Momentálně je stále na svobodě, za zabití a zmrzačení tolika osob mu hrozí maximálně 14 let.

Soupeřem nově sestaveného celku Humboldtu byl Nipawin, tedy tým z města, kam měli onoho dubnového dne hokejisté Broncos namířeno. Nešlo ale o nějakou benefici! Tohle soutěžní utkání vysílala živě i kanadská televize (navíc bez reklam) a hráči se zařekli, že v zaplněné hale odevzdají vše.

A osud tomu chtěl, že hned na prvním gólu měl podíl jeden z přeživších – parádní asistenci si totiž připsal Brayden Camrud! Broncos sice nakonec padli 1:2, prezident klubu Jamie Brockman měl však přesto radost. Hokej dost. „Hokej je zpátky v Humboldtu! Ukázali jsme, jakou máme sílu. Ode dneška se vše pomalu vrací do normálních kolejí!“ hlásí.

Na podporu přeživších a pozůstalých se díky internetové kampani vybralo 326 milionů korun.

Zmrzačený obránce: Nechci to vidět!

Mohl být se svými přeživšími spoluhráči na ledě, Ryan Straschnitzki (19) by ale takovou bolest nevydržel. Obránce, jenž po nehodě ochrnul od pasu dolů, chce hodit minulost za hlavu. „Miluju Broncos, ale nechci se na jejich zápasy dívat. Bylo by to pro mě příliš těžké. O bouračce přemýšlím každý den a asi na ni nikdy nezapomenu...“ povzdychl si Ryan, jenž se teď zkouší prosadit ve sledge hokeji.