Krásné gesto! Útočník Washingtonu ukázal Stanley Cup v Humboldtu

„Znamená to pro mě hrozně moc. Vím, že ti, co zemřeli, by to také ocenili. Je pěkné je takhle uctít,“ citovala agentura AP Kaleba Dahlgrena, jednoho z třinácti hráčů Humboldt Broncos, kteří dubnovou srážku autobusu s kamionem přežili. Při havárii přišlo o život 16 lidí.

Strážce Stanleyova poháru Philip Pritchard zveřejnil na Twitteru fotografie s trofejí umístěnou mezi pomníčky hokejistů, u kterých leží desítky hokejek. „Jejich sny o Stanley Cupu se nevyplní, tak jsme si řekli, že jim ten pohár přivezeme,“ napsal Pritchard, který se o pohár stará již 27 let.

#StanleyCup visits Humboldt Broncos memorial site. While their Stanley Cup dreams went unfulfilled, we thought we’d bring Stanley to them. God Bless 🎚 RIP Saskatchewan highway intersection #35 & #335) @NHL @HockeyHallFame @HumboldtBroncos #HumboldtStrong pic.twitter.com/ST3eUfXCIg — Philip Pritchard (@keeperofthecup) August 24, 2018

Čtyřiadvacetiletý Stephenson pochází z provincie Saskatchewan. Narodil se v Saskatoonu, který leží nedaleko Humboldtu.

Autobus s mladými hokejisty havaroval 6. dubna cestou na zápas juniorské ligy. Řidič kamionu vyvázl bez zranění a čelí obviněním z nebezpečné jízdy s následkem smrti a zranění.