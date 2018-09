Slávista Coufal běsnil. Na Slovácku si to se soupeřem vyřídil prostředníčkem

Patří ke klíčovým hráčům Slavie. Vladimír Coufal dal jednu ze tří branek Slovácku, ale radost z výhry mu překazila hrubost soupeře. Filip Kubala v poslední minutě základní hrací doby nesmyslně zajel do Coufala, kterému pak bylo omotáno koleno na pravé noze a nemohl tak dohrát.

Během přerušení, kdy na střídačce zuřil trenér Jindřich Trpišovský, se v záběru kamery O2 TV Sport objevil i Coufal, který na prstech ukazoval hráčům Slovácka, kolik Slavie vyhrála a následně je počastoval zdviženým prostředníčkem.

„Vadí mi zbytečné fauly, vadí mi žluté karty, ale u Filipa Kubaly to nebyla frustrace. Z přemíry snahy udělal chybu a věřím, že se z toho poučí,“ hájil svého hráče trenér Kordula.

To slávisté v čele se zraněným Coufalem na to mají jiný pohled. "Je rozdíl hrát tvrdě a hrát zákeřně. Odehrál jsem balon a dvě vteřiny potom tam přiletěl Kubala a dal mi šlapák na koleno. To byla totální prasárna, musel bych mluvit sprostě... Ten hráč má devatenáct let a pak tam našim klukům řekne, že je mu jedno, jestli někoho zraní. Pak vidíte tu inteligenci..."

