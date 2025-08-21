Olympionik Dostál přerušil tatínkování a... Pobavil čtením do letadla

Autor: zvo
Roztomilý dárek do letadla
Kajakář a olympijský vítěz Josef Dostál
Vítej na světě, Jonatánku!
Malý Jonatán je na světě. Od babičky dostal netradiční věc.
Tatínkování se musí na chvilku přerušit
Úvod videa
Pochlubil se, co dostal od Anežky
Zprvu zklamaný z obsahu
Pochlubil se obdrženou knížkou
Pobavený Dostál ze čtiva
Evidentně ji bude studovat dlouho
Josef Dostál před odletem s bichlí
Josef Dostál obsadil třetí místo
Kanoista Josef Dostál se stal tátou.
Kajakářský pár na společné dovolené.
Pyšní rodiče
Sportovní rodiče na dovolené.

Český kanoista Josef Dostál (32) si dává pauzu od otcovské role. Důvodem je účast na MS. Na cestu letadlem přitom obdržel vydatné čtivo od syna!

Jen něco málo přes měsíc si užívá zlatý medailista z Paříže Josef Dostál nové rodinné role s Jonatánkem. Otcovství nyní šlo na druhou kolej. „Tatínkování se musí na chvilku přerušit, jedu na mistrovství světa do Milána. Tak mi držte palce, ať to týdenní odloučení za to stojí,“ informoval své fanoušky o svém programu. Ti mu hned v komentáři přáli, aby si měl syn s čím nad postýlkou hrát. 

Z letiště se před odletem ještě přihlásil ve videu. „Chtěl jsem po Anežce, ať mi doporučí do letadla nějakou knížku. Tak mi řekla, že sportovci nemají moc vysoký intelekt a dala mi tohle,“ pochlubil se na oko rozmrzele. Když zvedl ruku třímal v ní dětskou plyšovou knížku. „Ale když na to koukám. Tak mi to na tu hodinu a půl asi vystačí,“ dodal pobaveně.

Kajakář a olympijský vítěz Josef Dostál
