Olympionik Dostál přerušil tatínkování a... Pobavil čtením do letadla
Český kanoista Josef Dostál (32) si dává pauzu od otcovské role. Důvodem je účast na MS. Na cestu letadlem přitom obdržel vydatné čtivo od syna!
Jen něco málo přes měsíc si užívá zlatý medailista z Paříže Josef Dostál nové rodinné role s Jonatánkem. Otcovství nyní šlo na druhou kolej. „Tatínkování se musí na chvilku přerušit, jedu na mistrovství světa do Milána. Tak mi držte palce, ať to týdenní odloučení za to stojí,“ informoval své fanoušky o svém programu. Ti mu hned v komentáři přáli, aby si měl syn s čím nad postýlkou hrát.
Z letiště se před odletem ještě přihlásil ve videu. „Chtěl jsem po Anežce, ať mi doporučí do letadla nějakou knížku. Tak mi řekla, že sportovci nemají moc vysoký intelekt a dala mi tohle,“ pochlubil se na oko rozmrzele. Když zvedl ruku třímal v ní dětskou plyšovou knížku. „Ale když na to koukám. Tak mi to na tu hodinu a půl asi vystačí,“ dodal pobaveně.