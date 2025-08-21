Hapal: Výsledek je lepší než výkon. První poločas hrůzostrašný. Co Plavšič?
„Hlavně dejte do titulku, že jsme dneska soupeře zničili,“ pronesl naprosto sebevědomě na pozápasové tiskové konferenci trenér Celje Albert Riera. Výsledek 1:0 ve prospěch slovinského celku je pro Baník opravdu ještě celkem milosrdný, což potvrdil i kouč Pavel Hapal. „První poločas od nás byl hrůzostrašný, hlavně úplný úvod. Vzhledem k průběhu je výsledek asi přijatelný,“ pronesl po úvodním utkání 4. předkola Konferenční ligy.
Čím vás soupeř tak přehrál?
„Těžký zápas pro nás. Hlavně v prvním poločase jsme měli špatný pohyb a nebyli jsme důrazní. Chyběla tam agresivita i dostupování hráčů. Je potřeba také pochválit soupeře, protože byl vynikající, ale o tom jsme věděli.“
Co je tedy v současnosti hlavní problém?
„Aktuálně se trápíme, protože někteří hráči nemají optimální formu, ale druhý poločas už byl docela slušný, jen je škoda, že už jsme si v závěru nedokázali vytvořit nějaké větší šance a skórovat. Výsledek je před odvetou otevřený a uvidíme, jak to dopadne.“
Dá se tedy říct, že je výsledek lepší než výkon?
„Zápas se hraje na dva poločasy. Ano, první poločas od nás byl hrůzostrašný, hlavně úplný úvod, což jsme korunovali vlastní brankou. Po změně rozestavení a dostřídání po přestávce se hra zlepšila, kvalitních akcí přibylo, ale nebezpečnější šance měl pořád soupeř. My jsme si toho moc nevytvořili a vzhledem k průběhu je výsledek asi přijatelný.“
Nepřemýšlel jste o střídání hráčů už během prvního poločasu?
„Ano. Hráče jsme nechali jít rozcvičovat už někdy po patnácti nebo dvaceti minutách, takže v hlavě jsme to měli, ale nechtěli jsme si ty možnosti vybít. Dohráli jsme to pak bez inkasované branky a tím pádem jsme do toho sáhli až v poločase. Myšlenku, že s tím musíme něco udělat, jsme ale měli.“
Věříte, že se to doma může otočit, a že můžete dominovat vy?
„Atmosféra v kabině byla velice bojovná a já věřím, že na to dokážeme zareagovat. Je třeba si to ještě vyhodnotit, kluci to mají osahané a bude záležet, jak do toho vstoupíme doma. Důkladně se připravíme a věřím, že s pomocí našich fanoušků, kteří byli skvělí i tady, to zvládneme.“
Jak to vypadalo o poločase v kabině?
„Bylo tam ticho, hráči z toho byli trošku překvapení. Problém nebyl v nasazení, ale soupeře jsme prostě nedostupovali a nenavazovali jsme se na jednoduché věci. Proto soupeř tolik dominoval. Ve druhém poločase jsme se ale zlepšili. Jen je škoda, že z toho nebyl i gól.“
Ve druhém poločase nastoupil poprvé po návratu Srdjan Plavšič. Líbil se vám jeho výkon?
„Po střídání to společně s Holzerem docela oživili a na levé straně jsme byli kvalitnější. Je u něj asi ještě cítit nějaký herní výpadek a bude potřebovat čas, aby se do toho dostal. V rámci možností ale určitě naši hru oživil a zkvalitnil.“
O poločase šel ze hry stoper Matěj Chaluš, který střídal i v prvním zápase proti Legii. Proč zase on?
„Chtěli jsme přejít na čtyřku vzadu a rozhodli jsme se pro Frýďu (Michala Frydrycha) a Karla (Pojezného). Dělalo nám problém, že jsme si po vystupování stoperů nepřebírali hráče a po téhle jednoduché změně už to bylo relativně v pořádku. Střídání určitě nebylo pro výkon, ale kvůli změně rozestavení.“