Marpo mluvil u Krause nejen o boxu: Moderátoři? Šíp je v pohodě, masakr byl jinde

Jak jste si užil být hostem v Show Jana Krause?

„Dobrá zkušenost. Ale já už byl i u Karla Šípa. Bylo mi samozřejmě ctí tam být, bylo to super, ale neměl jsem z toho přehnaný nervy. Protože vím, na čem jsem, vím, co jsem zažil. Vím, na co můžu odpovídat. Největší masakr, co se týká nervů, jsem zažil asi v DV TV, tam je to vyhrocený, útočnější. Ale tohle bylo fajn, s kapelou jsme si to užili a jsem rád, že jsme i mohli zahrát. Myslím si, že takhle tam ještě nikdo naživo nehrál.“

Jak to myslíte? Někteří hosté tam přece zpívají živě.

„To jo, ale nikdo tam, myslím, ještě nepředvedl takový nátěr, když to tak řeknu.“ (směje se)

Byla hodně řeč o vašem nadcházejícím boxerském souboji s rapperem Rytmusem. Jak zvládáte přípravu?

„Věnovat se tomu na sto procent je pro mě skoro nemožný. Makám, ale do toho mám ještě spoustu jiných věcí a nemůžu se jít třeba domů natáhnout. Tak to přitom u dvoufázových tréninků bývá. Člověk jde domů, trochu se prospí, odpočine si a večer jde znovu na trénink. Já to takhle bohužel nemám. O to je to náročnější.“

Vy jste si souboj s Rytmusem přece jen nějakou dobu rozmýšlel. Nelitujete toho teď?

„Ne, je to dobře. Ten sport se díky tomu dostává mnohem víc do povědomí lidí, což je dobře.“

Jan Kraus je proslulý tím, že je někdy na hosty ostřejší. Zdálo se vám to tak?

„Ne, právě že vůbec. Čekal jsem třeba, že vytáhne nějaké ty naše opilecké deníky z Francie a z Ameriky a tak dále. Ale pan Kraus je veliký fanoušek mého táty (Ota Petřina st. byl známý český kytarista, skladatel, textař, zpěvák a kapelník), třeba to na to mělo vliv. Rozhovor vedl v míru. Podle mě má dva druhy hostů. Jedny, z nichž si dělá srandu, a s druhými vede rozhovor vážně. Přišlo mi, že to byl případ našeho rozhovoru.“

On je také známý tím, že docela rád řeší dost osobní věci. Vy jste nedávno oznámil vztah sezpěvačkou Lenny, přesto o tom nebyla řeč…

„Vůbec na nic se nezeptal. Respektoval moje soukromí, čehož si ohromně vážím. To je milý, musím říct.“

Takže není to tak, že by něco proběhlo…

„…a pak by to vystřihli? Ne, ne. Vždycky se točí třicet minut a sestříhá se to do nějakých patnácti nejlepších. Ale nic nebylo, až mě to překvapilo.“

Je známo, že rád překvapujete své fanoušky. Chystáte pro ně něco aktuálně?

„Poprvé v životě zahrajeme akusticky. Kdo nás viděl naživo a slyšel, jaký je to nátěr, ví, že to bude velmi zajímavý. A chystáme kinotour. Od pondělí do neděle pojedeme sedm zastávek po kinosálech po celé republice. Jsou to většinou sály pro dvě stě padesát, čtyři sta lidí. Skoro vše je vyprodané. Bude autogramiáda, odpovědi na otázky, pak pustíme hodinovou ukázku z koncertu v O2 Areně a půl hodiny zahrajeme akusticky.“

Co jste v Show JANA KRAUSE neviděli Marpo: „V roce 2010 jsem měl zápas v thajském boxu a dva dny potom koncert s Chinaski, kde jsem v té době bubnoval. Ale při souboji jsem utrpěl pneumotorax, ruplo mi žebro a propíchlo plíci. Skončil jsem sice v nemocnici, ale podepsal jsem revers a šel hrát. Byl jsem úplně zelenej, nemohl jsem se hýbat. A vtipný bylo, že to bylo na akci Sportovec roku.“ Marpo: „Mně prostě vadí ta dnešní společnost. Je to celý divný. Zakládá se to všechno na internetu, na sociálním žití. Lidi pak žijou jenom online. A mně připadá, že je lepší žít to, co je venku.“ Jan Kraus: „Mě jednou zmlátili na tancovačce. Měl jsem pak ohromnej obličej. Strašný to bylo. Mlátil mě přede všema. Já hrál, že je mi to jedno. Taky to nešlo pak už. Po každý ráně jsem řekl: díky. Pak jsem začal říkat: Děkej. Pak někdo vykřikl ‚Vždyť ho zabije!‘ Já řekl zase: Děkej. Potom mě vyvedli ven a tam jsem kňučel cestou domů. A bylo to hnusný.“