Dívčí válka v Plzni! Kráskám z Viktorie konkurují cizokrajné sparťanky

Válka, bitka, rvačka. Finty, fauly, podfuky. To je už léta ostře sledovaný mač Plzeň – Sparta. Kdyby to šlo, tak tihle dva soupeři by se vyvraždili do desátého kolena, a nic jiného se nedá čekat ani od pátečního duelu. Zraky fandů se stáčejí na západ. Ostře sledovaná ligová řež o body, o slávu a o vztek protivníka vypukne ve Štruncových sadech v 19:00 (vysílá O2 TV Sport, ONLINE na iSport.cz). Podporovat hráče budou i jejich krásné partnerky, kterých je na obou stranách rivalů opravdu hodně.