Sparta dlouho vedla, ale bere jen bod. Naštve to, kroutil hlavou Vrána

Dlouho to vypadalo, že Hradec porazíte v krátké době i podruhé s nulou. Nakonec z toho je jen jeden bod. Mrzí to hodně?

„Určitě, naštve to. Celý zápas bojujete, pak dostanete hloupý vyrovnávací gól ze střely, kterou brankář neviděl a v prodloužení další. Je to velká škoda, ale bohužel.“

Jaká byla zápasová taktika? Soupeře jste nechali víc hrát, přišlo mi, že sami jste spíše spoléhali na brejky.

„Neřekl bych, že jsme je nechali hrát nebo, že to byla nějaká naše taktika. Prostě jsme hráli, jak jsme hráli. Tak to vyplynulo z jejich napadání a našeho projevu. Věděli jsme, že Hradec je agresivní. Mají tam mladé kluky, jezdí jim to. Šli po nás. Stejně to hráli i první zápas, teď zase.“

Svůj tým jste mohl v půlce zápasu poslat do vedení 2:0, parádní nahrávku jindy tradičního zakončovatele Richarda Jarůška jste ale nevyužil.

„Našel mě parádně. Udělal jsem chybu, že jsem jel zbytečně blízko k němu. Puk jsem vůbec neviděl, jen jsem položil hokejku na led a Jaroch ji parádně našel. Bohužel nejsem takový bourák, abych to zvedl ještě do víka. Z mojí strany to mohlo být sehráno líp. Šancí tam bylo víc, ale nebyli jsme produktivní.“

Pak přišla více než minutu a půl dlouhá přesilovka pět na tři. Bylo rozhodujícím momentem zápasu to, že jste ji nedokázali využít?

„Asi jo, rozhodlo to. Mohli jsme ji sehrát líp. Totéž platí ale pro ně, taky nevyužili dlouhou výhodu dvou hráčů.“

Jak moc vám chyběla lajna Pech-Kumstát-Forman, která dostala pro tento zápas volno?

„Bylo to rozhodnutí trenérů po nějaké domluvě. My jsme to respektovali. Nijak nás to nepoznamenalo. Mladší kluci, kteří místo nich naskočili, hráli výborně. Ti tři jsou zkušení borci, schopní rozhodovat zápasy. Mohli jsme to vzít za ně, ale nepovedlo se.“

Po pěti zápasech máte na kontě devět bodů. Jak jste spokojený se vstupem Sparty do sezony?

„Hodně zápasů bylo vyloženě odbojovaných. Pořád je hodně věcí, na kterých musíme zapracovat. Hrajeme prakticky obden, je to složité. Máme štěstí, že dokážeme brát body i v zápasech, v nichž nehrajeme nejlepší hokej. Jsme produktivní, hrajeme hodně obětavě a vyplácí se nám to. Je to pořád ale začátek soutěže.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 09:49. Smejkal Hosté: 53:23. Vincour, 62:48. R. Pavlík Sestavy Domácí: Machovský – Gregorc, Piskáček (A), Košťálek, T. Pavelka, Kalina, Blain, Tomáš Dvořák – Černoch, Sill, Smejkal – Kudrna, Klimek, Buchtele – Jarůšek, P. Vrána (C), Říčka – Beran, Pšenička, Rousek. Hosté: Maxwell – Zámorský, Piché, Cibulskis, Graňák (A), F. Pavlík, Rosandić, Nedomlel – M. Chalupa, Koukal (C), Smoleňák – Vincour, Cingel (A), R. Pavlík – Vopelka, Bičevskis, Miškář – Paulovič, Kukumberg, Bezúch. Rozhodčí Hodek, Hejduk – Kis, Rampír Stadion O2 arena, Praha Návštěva 5 373 diváků

