Asi takhle, Mountfield bušil na vrata, ale buď neměl hráče před brankou, nebo mu obětaví sparťanští zadáci střelu zablokovali a všechno jistil brankář Matěj Machovský. Domácí soubor se moc nevytáhl, precizní v defenzivě, jinak žádná sláva. Zábava? Asi největší ve chvíli, kdy se na kostce objevilo narozeninové přání pro Jaroslava Nedvěda. Kamarádi domácímu asistentovi nechali zahrát song „Proč nejsi větší.“ Obr s úsměvem pokýval, že by to chtělo přidat...

Tvrdost - 7

Sudí se snaží uklidnit roztržku mezi Radovanem Pavlíkem a Jiřím Černochem • Foto ČTK

Hodně jste cítili, když se dostali do akce domácí Zach Sill nebo Jéremie Blain. První se vůbec nešetřil, když byla příležitost se srazit, udělal to. A Blain se převtělil do role dokonalé uklízečky, čistil prostor před vlastní brankou při každé příležitosti. Ostatně tady sparťanští beci poctivě pracovali všichni, kolem Matěje Machovského se snažili mírnit provoz, možná i díky téhle kvalitní práci se sem nikdo kromě Radka Smoleňáka nebo Tomáše Vincoura moc nehrnul.