Revize kádru Liverpoolu: Mistři Anglie rekordně posilují, Jaroš mezi odcházejícími

Tyler Morton (22 let, střední záložník)

Zápasy: 5

Góly: 0

Asistence: 1

Žluté karty: 1

Červené karty: 0

Minuty: 261

Po dvou letech na hostování už pomalu přichází čas, kdy by měl prorazit v áčku. Urostlý středopolař zatím zanechal dobrý dojem, ale do základní sestavy Liverpoolu to zatím asi stačit nebude. Po vydařeném EURO jednadvacítek zabojuje o místo v kádru.