Válka mezi reportérkou ČT a Baníkem! Baroš je kriminálník, napsala a spustila bouři

Netušila, co jedním tweetem vyvolá. Vymětalíková si na sociální síti psala s kolegou z Českého rozhlasu Jaroslavem Plašilem ohledně Barošova faulu a následných sprostých výlevů směrem k sudím.

„Pro mě kriminálník je. A zároveň člověk, který toho pro český fotbal udělal hodně. Často musím oddělovat autora od díla - často někoho neuznávám jako člověka, ale vážím si ho pro to, co dokázal. Myslím si ale, že Milan to měl těžké vypořádat se s prostředím, ze kterého vyšel,“ napsala Vymětalíková a začali kvůli tomu na ni útočit příznivci Baníku.

Baník - Slavia: Baroš zuří, ale musí do sprch! Sudí po zásahu VAR vyloučil kapitána 720p 360p REKLAMA

S ostrým vyjádřením vyrukoval následně i samotný klub v čele s jeho majitelem. „Zná paní Vymětalíková význam toho slova? Má za to, že bezúhonný člověk, otec dvou dětí, sportovec, který se v zápalu boje dopustí tvrdého zákroku, může být označen termínem kriminálník? Považuji takové vyjádření za ostudné a naprosto nepřijatelné. A žádám paní Vymětalíkovou, aby se Milanu Barošovi za svá slova omluvila,“ uvedl pro oficiální stránky klubu majitel Václav Brabec, který zákrok Baroše omlouval a dál pokračoval v útoku na Vymětalíkovou.

„Naprosto ale odmítám připustit, že si kdokoliv, tím méně redaktorka veřejnoprávní televize, může dovolit označit Milana Baroše za kriminálníka,“ uzavřel majitel Baníku Ostrava.

„Klidně se Milanovi omluvím osobně. Ale z téhle kyberšikany asi vyvodím důsledky. Nepůjdu po lidech, kteří mi to píšou, nemůžou za to, půjdu po těch, kteří to zcela účelově vyvolali,“ reagovala veřejnoprávní novinářka a omluvu následně zveřejnila. „Omlouvám se, Milane Baroši, za to, že jsem si o tobě povídala s J. Plašilem a za to, že jsem mu v konverzaci o tom, zda jsi kriminálník, odpověděla, že ´pro mě jsi kriminálník i Pan hráč zároveň.´Omluvím se klidně i osobně, můžeme to probrat. Skandální chování klubu proberu s jinými."

K tomu ale nejspíš nedojde. Vedení Baníku ve středu své prohlášení z internetových stránek stáhlo. Ve středu odpoledne pak Baník vydal další prohlášení, ve kterém se za své chování po vyloučení se Slavií omluvil i Milan Baroš (Více čtěte ZDE>>>). Kromě toho klub přijal i omluvu od Vymětalíkové.

Tímto tweetem vyvolala Vymětalíková emoce • Foto Twitter