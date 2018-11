Mistr světa Hubáček je komentátor: nebojí se kritiky a chválí ho Záruba

Úspěšnou kariéru uzavřel Petr Hubáček, mistr světa z roku 2010 a držitel kompletní sbírky medailí ze světových šampionátů, stylově. Ve francouzském Rouenu oslavil mistrovský titul a bez velkých řečí, gest či nostalgie přešel na druhou stranu barikády. Pro Českou televizi spolukomentuje ligové zápasy. A nechybí i v „nominaci“ na první reprezentační akci sezony.

Jak si zvykáte na roli komentátora?

„Nejdůležitější je pro mě respekt a férovost. Ať už mluvíte o někom dobře nebo špatně, je třeba být férový. Nechtěl bych se dostat do situace, že budu z třicáté řady v papučích a u čaje jenom kibicovat. Na druhou stranu nechci být servilní a mluvit jen tak, abych si to proboha s nikým nerozházel. To vůbec, to by mě nebavilo. Chci být jasný, stručný, adresný, konkrétní.“

Daří se vám to? Jaké zatím máte ohlasy?

„To musí posoudit jiní. Já nemám žádné sociální sítě, dcera mě do toho sice furt nutí, ale třeba Facebook nemám. Takže se ani nedostanu k případným reakcím. Mě osobně to baví.“

Novou kariéru si užíváte?

„Ano, je to pohled na obor, ve kterém jsem celý život, ale z úplně jiné strany. Naplňuje mě to. Když jsem začínal, samozřejmě jsem přemýšlel, jak se k tomu postavit, jak odstartovat.“

Na co jste přišel?

„Když víte, že se máte veřejně vyjadřovat k hokejovým věcem, tak je klíčové, jak to pojmout. Jak jsem říkal, nejdůležitější je pro mě respekt. A férovost. V tom mě třeba dost posunulo pět let ve Finsku a jejich mentalita. Každý má právo na chybu, na špatný zápas, na špatné období. Ale to z tebe nedělá horšího, nebo méněcenného člověka. Chci o tom mluvit s respektem a férově. Nemám problém se vyjádřit k čemukoliv, na druhou stranu nechci, aby to byla jen negativní kritika.“

Takže jste se nechtěl stylizovat do role hokejového „kata“, který nemá problém kohokoliv sestřelit?

„Tak to neberu. Nedělá mi problém o někom říct, že mu něco nevyšlo, že hrál špatně. Když třeba obránce Martin Ševc v zápase Vítkovice - Liberec stupidním faulem potopil naději na výsledek, řeknu to. Tohle k Martinovi občas patří. Na druhou stranu je to kluk, který umí parádně nastartovat tým a všude, kde byl, byly i úspěchy. Nebo když hrál Litvínov ve Zlíně špatně a byl do útoku bezzubý. Proč to neříct? Chci do toho ale dostat i to B.