Ronaldo k obvinění ze znásilnění: Vyšetřujte mě, já jsem v klidu

"Důrazně popírám nařčení proti mně. Znásilnění je odporný zločin, který jde proti všemu, kým jsem a v co věřím. Stejně tak, jako jsem odhodlaný očistit své jméno, odmítám také živit mediální cirkus vytvořený lidmi, kteří se na mně hodlají zviditelnit," uvedl Ronaldo na twitteru v portugalštině a angličtině.

"Mé čisté svědomí mi tedy dovolí v klidu očekávat výsledky jakýchkoli vyšetřování," dodal útočník Juventusu.

Mayorgaová podala na Ronalda civilní žalobu minulý týden v Las Vegas. Tvrdí, že ji slavný fotbalista znásilnil v hotelovém apartmá a poté jí jeho právníci zaplatili 375 000 dolarů za mlčenlivost.

Její právnička tvrdí, že před devíti lety byla její klientka "emočně křehká" a s mimosoudním vyrovnáním souhlasila pouze proto, aby se její jméno nedostalo na veřejnost. Nyní Mayorgaová požaduje po Ronaldovi nespecifikované finanční odškodnění ve výši minimálně 200 000 dolarů.

Pětinásobný nejlepší fotbalista světa Ronaldo se k obvinění poprvé vyjádřil už minulý týden na instagramu. "Jsou to falešné zprávy. Chtějí se na mně přiživit. To je normální. Chtějí být slavní, tak mluví o mně. Ale tak to prostě chodí. Jsem šťastný člověk a všechno je v pohodě," uvedl bývalý hráč Manchesteru United a Realu Madrid.