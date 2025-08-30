Veterán Aggasi: Ukázal »utajenou« dceru!
Ne, že by ji rodiče drželi doma pod zámkem. Světoznámý tenisový pár Steffi Grafová (56) a Andre Agassi (55) svou mladší ratolest ovšem zrovna nevystavoval.
Až teď taťka Agassi vzal Jaz (21) do zákulisí US Open. „Skvělé místo, ale ještě skvělejší lidé,“ napsala dcera rodičů, kteří posbírali dohromady dvacet grandslamových titulů ve dvouhře.
Agassiová jinak s příspěvky na sociálních sítích šetří jako se šafránem. To její bratr Jaden (23) se coby nadějný baseballista Německa ukazuje víc.
Témata: blesksport, Německo, US Open, Andre Agassi, Steffi Grafová