Veterán Aggasi: Ukázal »utajenou« dceru!

Andre Agassi během tenisové kariéry
S Grafovou jsou svoji od roku 2001.
Jaz se slavným otcem
Jaz se obvykle moc nevystavuje.
Slavný tenisový pár Aggasi - Grafová

Ne, že by ji rodiče drželi doma pod zámkem. Světoznámý tenisový pár Steffi Grafová (56) a Andre Agassi (55) svou mladší ratolest ovšem zrovna nevystavoval.

Až teď taťka Agassi vzal Jaz (21) do zákulisí US Open. „Skvělé místo, ale ještě skvělejší lidé,“ napsala dcera rodičů, kteří posbírali dohromady dvacet grandslamových titulů ve dvouhře.

Agassiová jinak s příspěvky na sociálních sítích šetří jako se šafránem. To její bratr Jaden (23) se coby nadějný baseballista Německa ukazuje víc.

