Schick dal dva góly a je v Klubu ligových kanonýrů! Leverkusen ale senzačně přišel o výhru
Útočník Patrik Schick se stal členem Klubu ligových kanonýrů. Díky dvěma gólům v utkání Leverkusenu v Brémách dosáhl devětadvacetiletý český fotbalový reprezentant hranice 100 branek v nejvyšších soutěžích. Úřadující německý vicemistr v zápase 2. bundesligového kola ztratil vedení 3:1, zápas skončil 3:3.
Schick dal svůj první gól v tomto ročníku německé ligy v páté minutě po parádní akci Nathana Telly, který prošel vápnem a od brankové čáry poslal zpětnou přihrávku na hranici penalty, odkud český kanonýr nekompromisně zakončil. V 64. minutě Schick zvýšil z pokutového kopu na 3:1. Domácí ale poté snížili a Karim Coulibaly ve čtvrté minutě nastavení rozhodl o dělbě bodů.
Klub ligových kanonýrů před Schickem naposledy rozšířil v únoru jablonecký útočník Jan Chramosta.
Bundesliga - 2. kolo:
Brémy - Leverkusen 3:3
Branky: 44. Schmid z pen., 76. Schmidt, 90.+4 Coulibaly - 5. a 64. z pen. Schick, 35. Tillman.
Hoffenheim - Frankfurt 1:3
Branky: 90.+2 Prömel - 17. a 27. Doan, 51. Uzun.
Lipsko - Heidenheim 2:0
Branky: 48. Baumgartner, 78. Cardoso.
Stuttgart - Mönchengladbach 1:0
Branka: 79. Andrés.
18:30 Augsburg - Bayern Mnichov.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Frankfurt
|2
|2
|0
|0
|7:2
|6
|2
St. Pauli
|2
|1
|1
|0
|5:3
|4
|3
Bayern
|1
|1
|0
|0
|6:0
|3
|4
Wolfsburg
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|4
Augsburg
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|6
Union Berlin
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|7
Köln
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|8
Stuttgart
|2
|1
|0
|1
|2:2
|3
|9
Hoffenheim
|2
|1
|0
|1
|3:4
|3
|10
Lipsko
|2
|1
|0
|1
|2:6
|3
|11
Dortmund
|1
|0
|1
|0
|3:3
|1
|12
Leverkusen
|2
|0
|1
|1
|4:5
|1
|13
Mönchengladbach
|2
|0
|1
|1
|0:1
|1
|14
Hamburger
|2
|0
|1
|1
|0:2
|1
|15
Werder
|2
|0
|1
|1
|4:7
|1
|16
Mainz
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|17
Freiburg
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|18
Heidenheim
|2
|0
|0
|2
|1:5
|0
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Baráž o Bundesligu
- Sestup