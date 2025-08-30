Předplatné

Německo - Bundesliga
Útočník Patrik Schick se stal členem Klubu ligových kanonýrů. Díky dvěma gólům v utkání Leverkusenu v Brémách dosáhl devětadvacetiletý český fotbalový reprezentant hranice 100 branek v nejvyšších soutěžích. Úřadující německý vicemistr v zápase 2. bundesligového kola ztratil vedení 3:1, zápas skončil 3:3.

Schick dal svůj první gól v tomto ročníku německé ligy v páté minutě po parádní akci Nathana Telly, který prošel vápnem a od brankové čáry poslal zpětnou přihrávku na hranici penalty, odkud český kanonýr nekompromisně zakončil. V 64. minutě Schick zvýšil z pokutového kopu na 3:1. Domácí ale poté snížili a Karim Coulibaly ve čtvrté minutě nastavení rozhodl o dělbě bodů.

Klub ligových kanonýrů před Schickem naposledy rozšířil v únoru jablonecký útočník Jan Chramosta.

Bundesliga - 2. kolo:

Brémy - Leverkusen 3:3
Branky: 44. Schmid z pen., 76. Schmidt, 90.+4 Coulibaly - 5. a 64. z pen. Schick, 35. Tillman.

Hoffenheim - Frankfurt 1:3
Branky: 90.+2 Prömel - 17. a 27. Doan, 51. Uzun.

Lipsko - Heidenheim 2:0
Branky: 48. Baumgartner, 78. Cardoso.

Stuttgart - Mönchengladbach 1:0
Branka: 79. Andrés.

18:30 Augsburg - Bayern Mnichov.

#TýmZVRPSkóreB
1Frankfurt22007:26
2St. Pauli21105:34
3Bayern11006:03
4Wolfsburg11003:13
4Augsburg11003:13
6Union Berlin11002:13
7Köln11001:03
8Stuttgart21012:23
9Hoffenheim21013:43
10Lipsko21012:63
11Dortmund10103:31
12Leverkusen20114:51
13Mönchengladbach20110:11
14Hamburger20110:21
15Werder20114:71
16Mainz10010:10
17Freiburg10011:30
18Heidenheim20021:50
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Konferenční liga
  • Baráž o Bundesligu
  • Sestup

