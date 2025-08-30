Předplatné

ONLINE: Mladá Boleslav - Slavia 1:1. Vojta vyrovnal z penalty, Zafeiris na hřišti

Matyáš Vojta proměnil opakovanou penaltu
Matyáš Vojta proměnil opakovanou penaltuZdroj: Michal Beránek / Sport
Kapitán Slavie Jan Bořil protestuje u rozhodčího
Kapitán Slavie Jan Bořil protestuje u rozhodčího
Matyáš Vojta proměnil opakovanou penaltu
Po Staňkově faulu na Prebsla kopala Mladá Boleslav pokutový kop
Mackovu penaltu Staněk vychytal, musela se ale opakovat
Kotel fanoušků Slavie na výjezdu v Mladé Boleslavi
Vasil Kušej v akci
37
Fotogalerie
iSport.cz
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (23)

Fotbalisté Slavie míří v rámci sedmého kola Chance Ligy do Mladé Boleslavi. Domácí si po zatím nepříliš dobrém vstupu do ligové sezony spravili chuť v Rokycanech, kde v MOL Cupu zvítězili 6:0. Povede se jim na kanonádu navázat a překvapit obhájce titulu, který zatím v lize neprohrál? Zápas, který startuje ve 20.00, sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.

Sledujte on-lineLIVE
11

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta651013:616
2Jablonec74309:315
3Slavia642012:414
4Zlín64119:513
5Karviná740312:812
6Plzeň632114:611
7Olomouc63124:310
8Liberec62138:97
9Bohemians62134:87
10Hr. Králové71338:116
11Dukla71336:96
12Slovácko71244:95
13Ostrava41124:44
14Ml. Boleslav511310:164
15Teplice61056:133
16Pardubice60246:152
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (23)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů