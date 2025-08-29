Snoubenka mistra světa Dostála Anežka se s novorozeným synem nenudí: Radši baští, než spí!

Autor: vav
Radši baští, než spí!
Z pětistovky na MS v Miláně přivezl zlatou medaili.
Po sezoně má Pepa čas na své nejbližší.
Papá celá rodina!
Kajakář Josef Dostál si užívá roli tatínka naplno.
Vítej na světě, Jonatánku!
Malý Jonatán je na světě. Od babičky dostal netradiční věc.
Sportovní pár se stal rodiči.
Pyšní rodiče
Kajakářský pár na společné dovolené.
Josef Dostál se snoubenkou Anežkou Paloudovou na dovolené v Chorvatsku
Josef Dostál si užívá zlatou radost s přítelkyní Anežkou Paloudovou
Zatímco na vodní hladině u kajakáře Josefa Dostála (32) žádná zásadní změna nenastala – stále sbírá zlaté placky, doma se snoubenkou Anežkou Paloudovou (26) mají díky téměř dvouměsíčnímu synovi Jonatánovi o srandu postaráno!

„Je to s ním fakt zábava, co vám budu povídat,“ zahájila Anežka svou zpověď pro Blesk. „Všichni říkali, že sranda bude teprv, až začne prcek běhat,“ rozesmála se. Jenže omyl, nuda to s ním fakt není!

„Rozhlíží se po okolí, zajímají ho snad všechny zvuky. Moc rád baští, což dokáže skoro každou hodinu. Ale tak aspoň hezky roste a přibírá,“ vylíčila Anežka, která je po porodu nyní už v tréninku, veškeré Jonatánkovy schopnosti.

Zároveň je živý tak, že spánek mu nechutná tolik jako jídlo. „Před lidmi se rád předvádí, takže teď spí jako špalek. Ale jinak usínání není jeho přednost,“ přiznala Paloudová.

MS jako večerníček

Zároveň dodala, že mistrovství světa, kde jeho tatínek předváděl nadlidské výkony, ho uspávalo dokonale. „Jako taková pohádka na dobrou noc zafungoval mezinárodní komentátor. Jonatánek nespal a brečel jen tehdy, když Pepa ve finále na kilometru skončil čtvrtý. Na pětistovce si už dal s klidem šlofíka,“ vyprávěla o tom, jaký je syn věštec úspěchů.

