Horolezkyně, kterou nechávali zemřít v Nebeských horách: Nové záběry z dronu přinesly rozhodnutí!

Autor: zvo
Konec nadějí
Horolezkyně uvízla se zlomenou nohou na hoře ve výšce 7200m
Horolezkyně uvízla se zlomenou nohou na hoře ve výšce 7200m
Horolezkyně uvízla se zlomenou nohou na hoře ve výšce 7200m
Horolezkyně uvízla se zlomenou nohou na hoře ve výšce 7200m
Horolezkyně uvízla se zlomenou nohou na hoře ve výšce 7200m
Horolezkyně uvízla se zlomenou nohou na hoře ve výšce 7200m
Horolezkyně uvízla se zlomenou nohou na hoře ve výšce 7200m
Nové záběry dronů

Čtrnáct dní v třicetistupňových mrazech, bez jídla, vody a vysílačky. Syn horolezkyně Natalje Nagovicynové (48), která uvízla na hoře Pobeda Peak kvůli zlomenině nohy, přesto věřil, že jeho máma stále žije. Středeční záběry z dronu, ale bohužel odhalily krutou pravdu...

„Po pečlivém zvážení všech rizik pro život a zdraví záchranářů a s přihlédnutím k obtížným povětrnostním podmínkám dospěl speciální tým na místě k závěru, že v této sezóně už není možné provést pátrací a záchrannou operaci,“ píše se v prohlášení cestovní agentury Ak-Sai Travel, která organizovala Nataljin výstup.

Došlo tak na slova vedoucího základního tábora Dmitrije Grekova z 23. srpna. Ten prohlásil, že snahám o záchranu ruské horolezkyně je konec. S tímhle oznámením se ale nehodlal smířit její syn Michail (27). „Moje matka žije, je to zkušená horolezkyně. A je také ve velmi dobré kondici,“ povzbuzoval záchranáře k akci.

Vyzýval k tomu, aby byl k matčinu stanu alespoň znovu vyslán dron. Ten ji zachytil živou po celém týdnu v šílených podmínkách a Michail věřil, že naději přinese i podruhé. Nakonec se mu podařilo záchranáře přesvědčit a ve středu k tomu jako zázrakem byly i vhodné podmínky. K vrcholu byl tedy vyslán vojenský dron, který pořídil termovizní záběry. 

Bohužel tentokrát přinesl zdrcující zprávu. Podle snímků, zveřejněných na oficiálních webových stránkách Státního výboru národní bezpečnosti (GKNB), došlo k nejhoršímu. Ve stanu Natalje nebyly odhaleny žádné známky života.

Kyrgyzské ministerstvo vnitra navíc oznámilo, že s cestovní kanceláří bude záhájeno trestní řízení. Panuje totiž podezření, že Navogicynová neměla pro takto náročný výstup odpovídající zkušenosti (Pobeda Peak se řadí mezi nejnebezpečnější hory světa) a expedice nebyla dostatečně zajištěna. Společnost na svém facebookovém profilu zatím jen zveřejnila zmíněné prohlášení a vyjádřila upřímnou soustrast rodině.

Horolezkyně uvízla se zlomenou nohou na hoře ve výšce 7200m
Horolezkyně uvízla se zlomenou nohou na hoře ve výšce 7200m

 

Témata:  horolezectvípobedablesksporthorolezkyněNatalja NagovitsinovákyrgyzstánMichail NagovicynNatalja NagovicynováITAR-TASShorolezec

Související články



Články odjinud