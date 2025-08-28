Horolezkyně, kterou nechávali zemřít v Nebeských horách: Nové záběry z dronu přinesly rozhodnutí!
Čtrnáct dní v třicetistupňových mrazech, bez jídla, vody a vysílačky. Syn horolezkyně Natalje Nagovicynové (48), která uvízla na hoře Pobeda Peak kvůli zlomenině nohy, přesto věřil, že jeho máma stále žije. Středeční záběry z dronu, ale bohužel odhalily krutou pravdu...
„Po pečlivém zvážení všech rizik pro život a zdraví záchranářů a s přihlédnutím k obtížným povětrnostním podmínkám dospěl speciální tým na místě k závěru, že v této sezóně už není možné provést pátrací a záchrannou operaci,“ píše se v prohlášení cestovní agentury Ak-Sai Travel, která organizovala Nataljin výstup.
Došlo tak na slova vedoucího základního tábora Dmitrije Grekova z 23. srpna. Ten prohlásil, že snahám o záchranu ruské horolezkyně je konec. S tímhle oznámením se ale nehodlal smířit její syn Michail (27). „Moje matka žije, je to zkušená horolezkyně. A je také ve velmi dobré kondici,“ povzbuzoval záchranáře k akci.
Vyzýval k tomu, aby byl k matčinu stanu alespoň znovu vyslán dron. Ten ji zachytil živou po celém týdnu v šílených podmínkách a Michail věřil, že naději přinese i podruhé. Nakonec se mu podařilo záchranáře přesvědčit a ve středu k tomu jako zázrakem byly i vhodné podmínky. K vrcholu byl tedy vyslán vojenský dron, který pořídil termovizní záběry.
Bohužel tentokrát přinesl zdrcující zprávu. Podle snímků, zveřejněných na oficiálních webových stránkách Státního výboru národní bezpečnosti (GKNB), došlo k nejhoršímu. Ve stanu Natalje nebyly odhaleny žádné známky života.
Kyrgyzské ministerstvo vnitra navíc oznámilo, že s cestovní kanceláří bude záhájeno trestní řízení. Panuje totiž podezření, že Navogicynová neměla pro takto náročný výstup odpovídající zkušenosti (Pobeda Peak se řadí mezi nejnebezpečnější hory světa) a expedice nebyla dostatečně zajištěna. Společnost na svém facebookovém profilu zatím jen zveřejnila zmíněné prohlášení a vyjádřila upřímnou soustrast rodině.