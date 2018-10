Nový šéf Sparty František Čupr: Budu řešit vztahy, peníze i fyzičku

Špičkový ekonomický manažer energertického giganta EPH Čupr má v postu generálního ředitele zařídit, aby se ve Spartě o cílech jen netlachalo. Podle svých slov chce, aby tam levá ruka věděla, co dělá pravá. A aby za to obě nesly zodpovědnost.

Jak dlouho jste fanouškem Sparty?

„Od chvíle, kdy sleduji fotbal, tedy od svých mladých let. Vnímal jsem Spartu, protože hrála poháry, bývala nejsilnější. To bylo ještě v době, kdy jsme neměli se Spartou nic společného. Připojil jsem se k Danovi Křetínskému chvíli poté, co vstoupil majetkově do Sparty. Od té chvíle jsem začal jezdit na Spartu jako fanoušek a to mi zůstalo celé ty roky, což už je přes čtrnáct let. Teď jsem změnil pozici a zkusím se na to podívat z jiného úhlu pohledu.“

Kdy vám bylo s Letenskými nejlépe?

„Ještě si pamatuji dobře, když jsme hráli Ligu mistrů. To jsou takové ty krásné pocity. Když jste na stadionu, hraje vám znělka, tak je to silná emocionální záležitost.“

Jak se zrodil nápad, abyste se stal šéfem Sparty? Váhal jste?

„Rozhodně to nebylo ze dne na den. Když řeknu tu konkrétnější fázi mého zapojení, tak to byly poslední tři měsíce, kdy to bylo už takové vysvětlující, a kdy já se přiznám, že jsem váhal, jestli do toho jít. Protože pro mne ta sportovní část je trochu neznámou.“