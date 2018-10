Velký rozhovor s ředitelem Sparty. Mluvil i o úkolech od Křetínského

Zapojení Františka Čupra do funkce generálního ředitele Sparty se připravovalo několik měsíců. Nebyl to nápad zrealizovaný ze dne na den, a vzešel od majitele Daniela Křetínského, který hledal člověka, jemuž by svěřil velké rozhodovací pravomoci. Našel ho.

„Přiznám se, že jsem váhal, jestli do fotbalového prostředí vstoupit. Pro mě je sportovní část trochu neznámou. Sice se vždycky říká, kdo fotbalu rozumí a nerozumí, já si ale myslím, že takhle jednoznačně se to definovat nedá. Protože kdyby fotbalu opravdu rozuměli všichni, tak by pravděpodobně nikdo neprohrával,“ usmívá se.

Na co přesně se tedy ve Spartě zaměříte?

„Na obchodně-provozní stránku, protože sportovní část už je nějakým způsobem pokryta. Myslím si totiž, že v klubu chyběly některé standardní atributy, které by měl mít jakýkoliv ekonomický subjekt. Sparta není jen jedenáct kluků na hřišti, je daleko živější organismem. Z tohoto důvodu vznikl nápad mého zapojení. S Danem (Křetínským) jsme se shodli, že když bude Sparta fungovat s pružnými rozhodovacími procesy, jasnými kompetencemi a organizací a s jasně definovanými úkoly a cíli, tak to významně přispěje k dobrému výsledku na hřišti. V konečném důsledku také hráči vnímají, co se děje v okolí a zázemí Sparty.“

S čím začnete?

„Chci, abychom si jasně definovali, kdo má jaké úkoly a co na starosti. Jaké mají jednotliví lidé ve Spartě kompetence a za co jsou zodpovědní.“

Jejich kompetence se dosud překrývaly?

„Ano, ve finále to bylo tak, že na nějaké činnosti pracovali čtyři lidé, ale nikdo neměl zodpovědnost. Nikdo ji nakonec třeba ani nemusel řešit. Už jsem měl možnost tohle zaznamenat. To jsou věci, na které nejsem zvyklý. Vždycky jsem pracoval tak, že někdo za něco zodpovídal. Protože jedině se zodpovědností musíte vykazovat výsledky a prezentovat další posun.“

Zároveň jste řekl, že ve Spartě v některých oblastech chybí drajv. Co si pod tím představit?

„Ve Spartě jsou lidé schopni velice dobře analyzovat situaci. Co je dobře, co je špatně, co by se mohlo změnit. Nikdo tam ale tu změnu nepřinesl. Mým cílem je, že když už si vydefinujeme, co se má stát, tak aby se to i stalo. Není potřeba o věcech mluvit a připravovat je rok. Pokud se rozhodnete, že chcete jít určitou cestou, tak po ní musíte jít.“

To znamená, že budete hlavním rozhodovacím článkem ve Spartě?

„Ano.“

Včetně přestupů?

„Co se týká transferů, od těch máme útvar sportovní komise.