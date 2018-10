Vytřel si míčem zadek a hodil ho do publika. Trest? Peníze z reklamy

Hráči amerického fotbalu vymýšlejí spoustu bláznivých touchdownových oslav, tahle byla jedna z nejskandálnějších. Running back Isaiah Crowell z New York Jets se nechal unést, když proti svému bývalému týmu Cleveland Browns skóroval druhý touchdown za poločas a předvedl nechutnost, jaká zatím neměla obdoby.

„Bylo to neomluvitelné a už se to nikdy nestane,“ slíbil za něj Todd Bowles, kouč Jets.

A pěkných slov se uličník Crowell nedočkal ani od své maminky Debbie.

„No, jako matce se mi to nelíbilo,“ řekla pro ESPN paní Crowellová. „Byla jsem doslova šokovaná. Isaiah je člověk mírných mravů, většinou moc neslaví. Nikdy jsem ho neviděla jít do takového extrému. Řekla jsem si: Ó, můj Bože! Měla jsem doma spoustu lidí. Říkali mi, že to udělal v emocích během zápasu. Jako matka bych si přála, aby to neudělal.“

VIDEO: Co říkáte na tenhle Crowellův počin?

Crowell své jednání vysvětloval tím, že si prostě chtěl užít svůj úspěšný moment. „Byla to prostě legrace. Musíte se bavit, pokud to tak nebude, můžete s tím rovnou přestat,“ hájil se Crowell.

Nezískal ale jen negativní reakce, o čemž svědčí jeho fotografie na Twitteru, kde se hrdě ukazuje s hromadou krabiček toaletních ubrousků značky Dude Wipes.

„Nikdy bez nich neodcházím z domu,“ uvedl Crowell.

Running back tak zřejmě bude moct v klidu zaplatit pokutu ve výši 13 369 dolarů (asi 300 000 korun), kterou mu vyměřila NFL. Bývalý receiver Randy Moss dostal v roce 2005 pokutu 10 000 dolarů za to, že jako hráč Minnesoty na stadionu Green Bay po touchdownu předstíral, že si stáhl kalhoty a močí do publika.