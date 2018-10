Při loučení s utonulou dcerou byla Millerova žena těhotná, teď porodila chlapce!

Rodinná tragédie se udála letos 9. června. Morgan Millerová vzala svou malou dcerku Emeline se starším synem Nashem na návštěvu, kde si hráli se syny sousedů. „Děti si nedaleko nás hrály. Náhle se mi zdálo, že je nějaké ticho. Uprostřed konverzace jsem se otočila ke klukům a ptala se jich, kde je Emmy,“ promluvila Millerová o chvílích před hrůzným momentem.

Když vyběhla na zahradu, spatřila svou holčičku, jak se obličejem dolů vznáší na hladině. Okamžitě skočila pro dceru a následně ji začala oživovat. Boj o život malé Emeline trval až do druhého dne. Bohužel byla bez kyslíku příliš dlouho…

„Neexistuje den, kdy bych se nemodlila za to, abych měla možnost se do toho dne vrátit a udělat to jinak,“ plakala Morgan, která od té doby se svým mužem upozorňuje rodiče, aby si dávali pozor a měli děti pod dozorem.

Millerová se rozhodla v rámci kampaně zveřejnit na sociálních sítích i srdcervoucí snímek, na němž drží v náručí svou dceru chvíli před smrtí. Málokdo věděl, že manželka slavného lyžaře byla už v tu dobu těhotná.

Nyní čtyři měsíce po utonutí devatenáctiměsíční dcery tak mají opět důvod k radosti. Emeline sice navždy ztratili, ale mají ještě tříletého syna Nashe a teď i dalšího chlapečka, jehož jméno zatím neprozradili. Olympijský vítěz v alpském lyžování má z předešlých vztahů ještě další dvě děti.