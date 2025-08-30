Kauza Kairinen: Sparta čeká na další nabídku z Brém, možné jsou i další pohyby
Dva soupeři z Polska v podobě Legie Varšava a Rakówa, jedna připomínka cesty do Ligy mistrů (Shamrock Rovers). Sparty už ví, s kým se potká v hlavní fázi Konferenční ligy. Teď jde o to, v jakém složení odehraje šest podzimních duelů. A především, jestli její hře bude nadále šéfovat finský elegán Kaan Kairinen. Jasno bude do konce víkendu, situace je stále nejistá.
Prošla přes tři předkola. Poslední krok sice bolel, když prohrála v Rize s místním FC, vlastně až nečekaně silným, ale Sparta splnila první cíl sezony. Další jsou jasné: titul, postup do jarní fáze Konferenční ligy a triumf v poháru.
Tak to na Letné je.
Jde o to, zda bude trenér Brian Priske při cestě za těmito metami využívat Kaana Kairinena. Finský střeďák sám přiznal, že by si rád zkusil věhlasnější ligu, navíc má od sportovního ředitele Tomáše Rosického příslib, že v případě dobré nabídky bude moci ukončit etapu jménem Sparta.
„Kaan je jedním z hráčů, kteří mohou třeba odejít. Už na začátku přípravy jsem říkal, že má ambici jít do větší ligy. A to se nezměnilo. V tuto chvíli je ale náš hráč a odvádí v zápasech velmi dobrou práci,“ řekl před pár dny Priske.
V té době už bylo známo, že se o leváka zajímá Werder Brémy. To by byl jackpot! Německá značka, klub s tradicí, krása. Z českých hráčů se tady ve velkém předvedli Theo Gebre Selassie či Jiří Pavlenka.
Brémy Spartu naťukly, první nabídka zněla podle zdrojů deníku Sport čtyři milion eur, Letná čeká na vyšší, podle všeho by se uspokojila s pěti miliony. Nyní je ticho, ale je tu poslední víkend přestupního okna v Německu a čekají se silné pohyby. Také na Spartě jsou tak nějak nachystání, že Brémy zavolají. Považují to za pravděpodobné…
Navíc se dají čekat i další pohyby. Kupříkladu Markus Solbakken je nachystán na odchod. Na druhou stranu, v případě Patrika Vydry a zájmu z Itálie či anglické Championship není nic aktuálního.
I mladý reprezentant si tedy může zahrát v ligové fázi Konferenční ligy. Sparta potká šest soků, stejně jako v Evropské lize a Champions League je na programu „velká“ skupina. Rozdíl je ten, že ve třetím evropském poháru bude hotovo do konce roku, mančafty nečekají lednové dohrávky.
Sparta byla při pátečním losu ve druhém koši, dostala protivníky ze všech šesti levelů: do Prahy přijede Shamrock Rovers, Aberdeen FC a Raków Čenstochová, Letenští se vydají na utkání s Legií Varšava, HNK Rijeka i Universitatea Craiova.
Článek pokračuje pod grafikou
„Přál jsem si Slovan Bratislava, myslím že nejen pro mě, ale pro celý československý fotbal by to byla výborná konfrontace. Bohužel, zase se mi to nepodařilo, ale třeba se potkáme ve vyřazovací části,“ usmíval se kapitán Sparty Lukáš Haraslín, odchovanec Slovanu.
Pak popsal další soky: „Působil jsem v Polsku čtyři a půl roku. Vím, jak funguje polský fotbal. Máme dva výborné soupeře, Legii s výbornou atmosférou a velmi nepříjemný Raków. Mají stále stejného trenéra Marka Papszuna. Hrajou těžký, fyzický fotbal podobný Slavii. Bude to náročné.“
Přesto neskrývá ambice. „Máme obrovské zkušenosti z evropských soutěží, ať už je to Liga mistrů nebo Evropská liga, kde jsme porazili silný Galatasaray. Kádr se trochu obměnil, ale ambice jsou pořád stejné. Stále chcete vyhrávat ve Spartě, potřebujete sbírat body ať už v lize nebo v Evropě. Pevně věřím, že dokážeme postoupit do vyřazovací fáze, aby Evropa byla i na jaře,“ řekl.
Ligová fáze se uskuteční od 2. října do 18. prosince.