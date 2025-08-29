Vondroušovou vede argentinský surfař: Odkopne Hernycha?
Do Ameriky necestoval, zůstal doma s rodinou. Přijde snad Jan Hernych (46) o svůj zlatý důl – pozici hlavního kouče tenisové multimilionářky Markéty Vondroušové (26)?
Maky totiž na US Open vede argentinský trenér Diego Dinomo. Fanatický milovník surfaření už dříve pomáhal Strýcové či Hlaváčkové, teď se domluvil s wimbledonskou šampionkou. Zatím na zkoušku.
„Až se po US Open vrátím, budeme řešit i vůči Diegovi, co a jak, aby se to nějak domluvilo,“ řekla Češka po výhře nad domácí Kesslerovou 7:6, 6:2 znamenající postup do 3. kola. Zatím vypadá hodně dobře, takže pokud by newyorská spolupráce se surfařem klapala, možná »Herňu« zase pošle k vodě...