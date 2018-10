Stanciova agentka šokuje: Žena znásilněná Ronaldem? Vzpomněla si, že se jí to líbilo!

Američanka Kathryn Mayorgaová obvinila Cristiana Ronalda ze znásilnění, ke kterému mělo dojít během noci, kterou s hvězdným Portugalcem strávila v roce 2009 v hotelu v Las Vegas. Ronaldo jí údajně měl zaplatit za mlčenlivost částku pohybující se kolem 375 000 dolarů (8,4 milionu korun).

K případu, který plní stránky všech světových médií, se vyjádřila i fotbalová agentka Anamaria Prodanovová, která mimo jiné spolupracuje se záložníkem pražské Sparty Nicolaem Stanciem. „Víte, jak je to s takovými ženami? Byly rády, že je někdo takový znásilnil, a nyní po dvaceti letech si vzpomněly, že se jim to vlastně líbilo,“ tvrdí.

Football agent Anamaria Prodan about the rape accusations towards Cristiano Ronaldo: "You know how it is with these women? They liked being raped and they remember after 20 years that they liked it!" pic.twitter.com/O4z0V70muH