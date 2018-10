Hrubeš ke mně neměl respekt, říká Chovanec. Čím ho naštval šéf videa?

Proč jste se rozhodl podat výkonnému výboru žádost o odvolání pana Hrubeše?

„Víte, že už na začátku jsme se bavili o tom, že mohou vznikat problémy v komunikaci. Jsem optimista, věřil jsem, že se tak nestane. Nakonec to byl jeden z důležitých bodů, proč udělat takové rozhodnutí, aby výkonný výbor zvážil můj návrh na odstoupení pana Hrubeše z komise.“

Byla situace nezvladatelná vztahově?

„Vztahově… Spíš se jednalo o respekt. Sám jsem cítil, že Roman Hrubeš ke mně jako předsedovi komise nemá takový respekt, jaký by měl mít. To samé k dalším členům komise. Ještě to umocnilo dnešní dopoledne. Na semináři delegátů měl mít přednášku, na ni se ale bez omluvy opět nedostavil.“

Byly tam ještě jiné důvody?

„Za projekt videa je potřeba Romanu Hrubešovi poděkovat, že ho rozjížděl. Věděli jsme, že je pilotní a jsou tam určité chyby. Také profesní stránka, kde docházelo k určitým problémům při vyhodnocování situací. S tím se víceméně dalo trošku počítat. Když chceme, aby se to zlepšovalo, musíme tlačit na pilu, aby se neopakovaly sporné momenty a aby video splňovalo takový účel, co si lidi zaslouží a co veřejnost očekává.“

Máte na mysli lepší technické zajištění?

„Jedno s druhým. Samozřejmě vím, že je to v plenkách, je to hodně náročný proces. Jsem v kontaktu s kolegy v zahraničí, ti pracují s daleko lepším technickým zázemím. Například když rozhodčí běží někam k monitoru, který je umístěný níž, než by měl být. To je technický proces, ale i co se týká samotného vyhodnocování některých situací. Někdy jsme nenašli společnou řeč, ale to se může stát. Od toho je komise rozhodčích, aby diskutovala a hledala nejoptimálnější řešení.“

Můžete popsat nějaký konkrétní spor, ve kterém se zlomila důvěra v Romana Hrubeše?

„Dneska. Dopředu věděl o tom, že je seminář delegátů a bez omluvy nepřijde, my pak na poslední chvíli musíme řešit takovou situaci, když sem přijedou delegáti z celé republiky a najednou jim máme oznámit, že pan Hrubeš zkrátka nedorazí.“

Jenže on už v pondělí večer tušil, že dojde k jeho odvolání.

„Ale to tak není, možná vy víte víc než já…“

Včera přece pan Hrubeš seděl s panem Malíkem (předseda FAČR) a panem Berbrem (místopředseda FAČR), kde mu sdělili odvolání, je to tak?

„Když se bavíme o tom, že jsme profesionálové, očekával bych, že to budeme dělat do poslední chvíle.“

Jak chcete najít společnou řeč s videorozhodčími?

„V podstatě víte, že v začátku s Romanem byly problémy. Neodpovídal na maily, nevyjadřoval se, zastupoval ho pan Bárta (člen komise mládeže FAČR za LFA) a projekt bez problémů běžel dál.“

Berbr s tím nemá nic společného...

Je projekt videa v české lize ohrožen? Přeci jen, Roman Hrubeš byl jeho garantem, školitelem…

„Školitele máme i zahraniční, příští týden přijede přednášet Pawel Gil (polský mezinárodní rozhodčí, který byl videorozhodčím na MS v Rusku), na další seminář rozhodčích dorazí pan Rosetti (šéf projektu videorozhodčích FIFA). Na tomhle poli pracujeme, snažíme se například v oblasti komunikátorů, které nejsou v optimálním stavu. Chceme to zlepšit, aby nedocházelo k problémům třeba jako v zápase Slavie s Plzní. Rozhodčí v první půlí komunikovali přes vysílačky a zápas končili s mobilními telefony, to je z naší strany nepřístupné. Takže i materiálně se tomuhle projektu budeme snažit po všech stránkách pomáhat.“

Proč se problémy s VAR dostávají na veřejnost až teď?

„V podstatě neustále jsem mluvil s Romanem Hrubešem o tom, aby předstoupil před vás, média. Měli jsme i schůzku, kde byl přislíbený vůz, abyste ho viděli, mohli jste si ho osahat, v jakých podmínkách rozhodčí pracují. Nic se z toho nenaplnilo, proto jsem byl zklamaný.“

LFA se o projekt videorozhodčích obává. Má strach, že na některé zápasy budete nasazovat neproškolené rozhodčí, takže tam video nebude moct fungovat. Můžete to vyvrátit?

„Z naší strany určitě ne. Ale je to jeden z dalších problémů. Projekt běží delší dobu a proškolených rozhodčích je málo, na počet zápasů jich potřebujeme daleko víc. Na to jsme také upozorňovali a nic se nedělo. Je potřeba udělat nějakou změnu pro to, aby se projekt rozhýbal a pracoval.“

Proč nedošlo k proškolení rozhodčích rychleji?

„To je otázka na LFA a na pana Hrubeše, sudí na VAR školí oni.“

Budete tlačit na LFA, aby si zvolila jiného šéfa projektu videorozhodčích?

„Teď je to čerstvé, ale určitě budeme v blízkém kontaktu. Byl jsem tam, pozvali mě a i když tam nemusím, zašel jsem tam. Vyslechl jsem si i kritiku, že pánové Mlsna a Hrubeš si stěžovali na práci v komisi, aniž by to oznámili nejdřív mně. Já s LFA mám dobrý vztah a věřím, že to bude nadále pokračovat. Život tohle přináší, my také chceme, aby se projekt zlepšoval a posouval se dál. Teď tam nevidíme posun.“

Odvolání pana Hrubeše z komise rozhodčích je čistě váš nápad?

„Řešil jsem to v komisi rozhodčích. Nejen já, ale nominanté za FAČR se necítili komfortně, když komunikovali s panem Hrubešem. Mám zodpovědnost za celou komisi, chci, aby se to zlepšovalo.“

Má s tím něco společného Roman Berbr?

„Ne, v žádném případě.“

Proč Romana Hrubeše nahradí Jiří Kureš?

„Je to jeden z letitých velkých odborníků, šéf pravidlové komise. Má všem co dát, je to adekvátní člen. V rámci výkonného výboru je to schválené, akorát pan Svoboda (šéf LFA) byl proti.“

Není zásadní problém ve špatné komunikaci mezi FAČR a LFA?

„Já jsem na FAČR denně, vždycky jsem připravený a snažím se komunikovat, jak se dá.“

Bude Roman Hrubeš docházet na zasedání komise rozhodčích v konzultační roli, když zůstává garantem projektu VAR?

„To nevím, je to otázka dalších týdnů. Důležité je i to, jak se k té situaci postaví on sám. Já si ho vybral a šel s ním do toho boje. Přemlouval jsem ho, i když po prvním dnu od mého jmenování řekl, že se mnou nechce nic dělat a spolupracovat, přesto jsme se setkali a řekli si, že budeme pokračovat dál. Pro mě je to zklamání, musel jsem na to nějak reagovat a myslím, že jde o logickou reakci.“