Seemanová na MS pátá, pak neřekla ani slovo. Moje rozhodnutí, popsal trenér

PŘÍMO ZE SINGAPURU | Možná to byla životní šance, možná se to jenom tak zdálo. Jisté je, že plavkyně Barbora Seemanová ze své nejsilnější disciplíny na 200 metrů kraul z mistrovství světa medaili nepřiveze. Ve finále skončila pátá v druhém nejlepším čase kariéry 1:55,20 sekundy, 53 setin od stupňů vítězů. A novinářům po závodě neřekla ani slovo. „Bylo to moje rozhodnutí,“ vysvětlil její kouč Tom Rushton.

Sama Barbora Seemanová o tom tématu nemluvila, bylo však zjevné. Medaile byla na mistrovství světa cílem.

„Samozřejmě. V roce 2024 plavala v Dauhá ve finále mistrovství světa, byla dvakrát ve finále olympiády. Cíl dostat se do finále by byl trochu měkčí,“ řekl Rushton. „Medaili chtějí ve finále všichni. Všichni taky vědí, jak těsné to je. Nesmíme zapomínat, že všichni plavci trénují celý rok, aby se sem dostali. A místa na stupních jsou jen tři.“

Seemanová po medaili v Singapuru mohla sáhnout v případě životního závodu bez výrazných chyb, díky výkonu, který by ji pomohl zlomit hranici minuty a pětapadesát sekund. Ukázalo se však, že i bez hvězd Ariarne Titmusové a Sibohan Haugheyové byly pro ni stupně vítězů příliš vysoko. Časem 1:55,20 zaostala jen 8 setin za vlastním národním rekordem z loňska. Ale nestačilo to.

„Doufali jsme, že díky tomu, že tady několik plavkyň chybělo, to bude možné. Stupně byly za 1:54,6 a to bylo zjevně rychlejší, než na co měla natrénováno. Ještě tam nejsme, ale máme dost času. Uvidíme v budoucnu,“ uvedl Rushton.

Mediální komunikaci největší české plavecké hvězdy vzal po závodě na sebe. Seemanová po závodě mixzonou jen proběhla a pospíchala do vyplavávacího bazénu. Nepřišla ani potom. Neřekla ani slovo.

Jedinou medailistkou ze světových šampionátů v dlouhém bazénu zůstává znakařka Ilona Hlaváčková, která před dvaadvaceti lety získala stříbro na padesátce během šampionátu v Barceloně.

Feedback do další práce

Seemanová v Singapuru ve čtvrtek rozplavbou vstoupí do stovky kraulem. Ve své hlavní disciplíně, kde má světové špičce blízko na tolik, že může snít o medailových útocích, má hotovo. Je to pro ni první milník poté, co se po minulé olympiádě v Paříži rozešla se svým dosavadním švýcarským koučem Lukem Gabrilem a zapojila se do mezinárodní skupiny Kanaďana Toma Rushtona s benefitem více tréninkových dní v Česku. Rushton je totiž manželem české legendy Simony Rushton, která v kariéře plavala pod jmény Baumrtová či Kubová.

Tom Rushton má v plavání velké jméno. Narodil se v Anglii, vyrůstal v Kanadě a studoval na Kenyon College pod vedením legendárního kouče Jamese Steena, který jako první v historii složil padesát vítězných týmů v divizi III univerzitního šampionátu NCAA. Na univerzitě v Indianě pracoval s plaveckým vědátorem Joelem Stagerem. Teď má za sebou první etapu se Seemanovou.

„Tenhle závod nám dá feedback do další práce,“ ujišťuje. „Tahle sezona je pro všechny plavce o tom být stabilní, vybudovat silnou základnu pro další roky. S Barborou jsme začali pracovat v lednu. Měla za sebou přestávku, na podzim byla zraněná. Šlo o to dostat ji do formy. Víme, na co se máme soustředit směrem k mistrovství světa v Budapešti za dva roky a olympiádě v LA.“

Ženské finále na 200 metrů kraul vyhrála olympijská šampionka Mollie O´Callaghanová z Austrálie v čase 1:53,48. Hrdinou večera se stal Francouz Léon Marchand, který v krátké polohovce na 200 metrů senzačním výkonem 1:52,69 minuty roztrhal světový rekord Ryana Lochteho z roku 2011. Vylepšil ho o masivních 1,31 sekundy.

Trenér jako štít: Rozhovor by pro ni nebyla dobrá věc

Páté místo Barbory Seemanové na kraulařské dvoustovce v Singapuru patří k nejlepším výsledkům historie českého plavání na mistrovství světa. Hrdinka však po závodě neřekla ani větu. Místo ní přišel do mixzony trenér Tom Rushton.

Díky za váš čas, ale fanoušci by určitě rádi věděli, co si myslí samotná Barbora. Proč s námi nemluví? Přijde vám to profesionální?

„Použil jste správné slovo. Profesionální. Zítra ráno musí plavat (Seemanovou čeká ve čtvrtek rozplavba stovky kraulem – pozn. red.). Samozřejmě je zklamaná, chtěla být lepší. To, že nemluví, bylo moje rozhodnutí. Musí se připravit na to, aby zítra postoupila do semifinále. Pokud by dělala věci, které po ní všichni chtějí, stálo by jí to hodně mentální energie. Pokud by se zítra nedostala do semifinále, tak bychom se bavili o tom, proč nepostoupila. Svým sportovcům vždycky říkám: Po závodech nedělejte rozhovory.“

Chápete ale, že je Seemanová největší hvězdou českého plavání, a že i my novináři pracujeme, abychom fanouškům přinesli dojmy sportovců?

„Ano. Já taky pracuju a mým úkolem je, aby plavala rychle. Je to mladá žena, která se snaží ze všech sil. A cítí, že jí to nevyšlo. Je kvůli tomu hodně emocionální a rozrušená. A teď není v pozici, že by pro ni rozhovor s médii byla dobrá věc.“

Jak hodnotíte její závod, v kterém časem 1:55,20 minuty zůstala jen osm setin za národním rekordem?

„Bylo trošku nešťastné, že nebyla o několik setin rychlejší, aby zlomila český rekord. Ale byl to dobrý výkon.“

Udělala někde chybu?

„Druhá padesátka byla velmi dobrá, stejně jako poslední padesátka. U třetí padesátky jsme už v květnu zjistili, že jde o místo, na kterém musíme zapracovat. Abych byl upřímný, jsme spolu několik měsíců a ještě jsme neměli čas tyhle věci spravit. Víme, na co se máme soustředit a budeme pokračovat v práci.“

Co Bára řekla po závodě?

„Byla naštvaná, protože chtěla samozřejmě zaplavat nejrychlejší čas. O tom to bylo. Všichni sportovci chtějí předvést výkon pro všechny doma, kdo je podporují, pro lidi okolo nich. Myslím, že kdyby byla o pár setinek rychlejší a předvedla svůj nejlepší čas, bylo by to trochu jednodušší. Ale je to, jak to je.“

Nakolik se přiblížila svým současným možnostem?

„Podle tréninku mohla plavat 1:54,8, 1:54,9. Po závodě jsem jí to řekl. Všichni bychom ji rádi viděli na stupních, zažít takovou kouzelnou chvíli. V našem sportu se bohužel tyhle magické momenty moc nestávají. Určitě bychom chtěli být rychlejší a pracujeme na tom, abychom byli lepší.“