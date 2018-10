Z průměru v Polsku na vrchol! Objev Piatek uchvátil Italy, předčil i Neymara

Kdo zná příběh Roberta Lewandowskiho, jistě zpozorněl. Na scéně se totiž objevil jeho nástupce. Před pár měsíci Krzysztofa Piateka téměř nikdo neznal, dnes jej obdivuje celá Itálie. Kdo je mladý útočník, který v dresu Janova udivuje Serii A?

Do dospělého fotbalu se Piatek prosadil v dresu Zaglebie Lubin. V 85 zápasech nastřílel 18 branek a následoval přesun do Cracovie. Bilance? 65 vystoupení, 32 zásahů.

To už jsou statistiky, které musely za hranicemi Polska upoutat. A tak zatímco v rámci Ekstraklasy přestupoval Piatek za 700 tisíc eur, Janov položil na stůl 4,5 milionu a bylo hotovo. Do přístavního města však rozhodně nepřicházel v roli hvězdy.

Když se dnes zeptáte prezidenta klubu Enrika Preziosiho, zda si útočníka takové výkony sliboval, kroutí hlavou. „Ani náhodou,“ reaguje.

A co má 23letý Polák už vlastně za sebou? Gól vstřelil v prvních sedmi zápasech. To se v Itálii naposledy povedlo v ročníku 1994/95, když na Apeninském polostrově řádil legendární Argentinec Gabriel Batistuta. Ten se prosadil dokonce v prvních jedenácti duelech.

Celkem má Piatek na kontě devět ligových branek v osmi zápasech. V elitních ligách v Evropě nikdo nemá víc. Když se k tomu přičtou čtyři trefy v poháru proti Lecce, dělá to z letní posily naprostou senzaci.

Přehled NEJ střelců elitních lig v Evropě Piatek Janov 9 Neymar, Mbappé PSG 8 Stuani Girona 8 Hazard Chelsea 8 Alcácer Dortmund 6

Svým herním stylem je často přirovnáván k Filippu Inzaghimu. Někteří přemítají o Harrym Kaneovi. Nabízí se i paralela s krajanem Robertem Lewandowskim. Tak či onak, na každý gól, který Piatek vstřelil, nepotřeboval víc jak tři doteky s míčem.

„Není to však jen stroj na góly,“ říká trenér Davide Ballardini. „Obdivuju jeho velkorysost pro tým. Umí podržet balon, najde volné spoluhráče, bojuje, a když se brání, okamžitě se vrací,“ dodává.

Jak už to v takových případech bývá, ani janovskému forvardovi se nevyhnuly přestupové spekulace. Dokonce se nahlas vyslovuje spojení s Barcelonou. Prezident Preziosi je však v klidu. „Už jen na to pomyslet, je naprosto šílené.“ „Slyšel jsem, že by mě Barcelona chtěla koupit, ale nevěřím tomu,“ směje se samotný hráč.

Který teprve před měsícem debutoval v polském národním týmu. A nechybělo mnoho a mohl se objevit i na letním světovém šampionátu. Figuroval totiž v širší nominaci, ale do Ruska se nakonec nepodíval. Pořádnou šanci dostává až nyní v Lize národů.

Pokud přidá další góly, bude to pro Janov prekérní situace. Udržet střelecký drahokam i pro jarní část bude téměř nemožné. Už teď si však v přístavu mnou ruce. Zatímco v létě zpeněžili Pietra Pellegriho za 25 milionů do Monaka, Piatek má být ještě větší terno. Mluví se až o dvojnásobku.