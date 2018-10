Setnul Slavii, teď mu hrozí vězení. Útočník Zenitu napadl židlí úředníka

Hráčům a jejich společnosti bylo během pondělní snídaně vytknuto, že jsou příliš hluční. Do výměny názorů se měl zapojit i jeden z ředitelů na ministerstvu průmyslu a obchodu Denis Pak, kterého Kokorin podle záznamu bezpečnostní kamery brutálně udeřil židlí.

VIDEO: Fotbalisté Zenitu napadli vysoce postaveného úředníka

Football players from Russia Kokorin and Mamaev beat visitors to the cafe. pic.twitter.com/2FeOWm6uVi