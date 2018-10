Proč si nechce vzít modelku Kobzanovou? Hokejista Frolík promluvil

Letos na jaře Kobzanová porodila dceru Lily a s Frolíkem má po dceři Elle už druhé dítě. Po pětiletém vztahu se tak nabízí otázka, kdy do toho slavný pár praští a budou vdavky.

„Není to na pořadu dne. Svatba nebyla a asi ani nebude. Je to tak oboustranné. Bavíme se o tom, ale není tam z žádné strany nějaký impuls, tak tomu necháme volný průběh,“ prozradil Frolík, který si v letošní sezoně NHL vydělá 4 miliony dolarů. Za co rád utrácí vydělané peníze?

„Jednou za čas si udělám radost rád, za tu dřinu a něco si koupím. Třeba nějaké lepší hodinky. Mám už troje. Nebo mám rád auta. Teď mám Audi RS7,“ řekl milionář Frolík.