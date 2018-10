Bafuňář Nedvěd o práci v českém fotbale: Co bych tu dělal?!

O budoucnosti v českém fotbale:

Spousta lidí si ho dokáže představit v kanceláři ve vedení české fotbalové asociace. „Mám teď dost práce v Juventusu. Ale vždycky jsem říkal, že se jednou do Čech vrátím. A určitě bych tu chtěl něco dělat, ale zatím nevím co,“ řekl dost neurčitě.

O Cristianu Ronaldovi:

O příchodu megahvězdy do Juventusu se jednalo i u Nedvědů v obýváku. „O Cristianovi jsme věděli všechno. Máme v týmu fantastickýho kluka s velkým srdcem. Pomůže nám vyhrát Ligu mistrů,“ věřil v letní nákup turínský »bafuňář« Nedvěd.

O Skalné:

Sice Grande Paolo tvrdil, že červnový mač za rodnou vísku Skalnou společně se synem Pavlem byl jediný a poslední, i tak o víkendu nastoupil v I. B třídě Karlovarského kraje proti Lomnici (výhra Skalné 4:1). „Po dvou dnech mě bolí celé tělo. Jsem rád, že sedím,“ smál se. „Teď toho mám plné zuby,“ přidal.

O rozlučce Štěpánka:

Před zítřejší derniérou svého parťáka v O2 aréně daroval do dobročinné aukce svůj podepsaný dres. „Je to exkluzivní kousek,“ komentoval dar Štěpánek. Nedvěd nebude v hale chybět. „Mrzí mě, že Radek nepozval Ivana Lendla. To je můj velký vzor a ještě nikdy jsme se nepotkali,“ říkal Nedvěd.

O vzorech:

V Praze stihl pokřtít i knihu 100 let českého sportu, kde je i o něm jedna z kapitol. „Jako malý kluk jsem sledoval všechny sporty, hlavně atletiku. Rekordy Jarmily Kratochvílové, Imricha Bugára. Pamatuji si, že jsme hned všechny ty sporty chtěli zkoušet.“