Nedvěd poprvé o detailech Ronaldova přestupu: Jednalo se i u něj doma!

Uvítal jste Ronalda v dresu Juventusu?

„Jsme rádi, že jsme mohli do týmu vzít hráče jako je Cristiano Ronaldo. Udělali jsme tím jako klub krok dopředu, chtěli bychom to zúročit v následujících letech a snažit se vyhrát Ligu mistrů, kterou jsme dostali jako cíl.“

Jaký na vás dělá dojem po pár měsících v klubu?

„Ze všech stránek fantastický. Ronaldo je hráč, který na sobě neustále hodně pracuje. Je to lídr, který nemusí ani mluvit a všichni hráči ho následují. Naši mladí mají možnost se s ním zlepšovat. Cristiano je úplně normální kluk, který hodně rád vyhrává a chce být ve všem nejlepší.“

Uznává vás jako legendu Juventusu?

„Samozřejmě se potkáváme, ale už jsme se potkali i dřív, když jsme proti Realu prohráli finále Ligy mistrů. Respekt mezi námi je, to je vidět, cítit. Ale to už se bavíme spíš o osobních věcech. Chtěl vědět, jak to v Itálii funguje, co ho čeká. Zatím odehrál jen tři zápasy a už jsem slyšel kritiku, to je neskutečný. On potřebuje čas. Zvyknout si na italský fotbal, který je úplně jiný než jinde v Evropě, je tam daleko těžší dávat góly, on to už určitě poznal. Ale je jen otázka času, než ty góly začne dávat.“

Jak vůbec vznikl nápad oslovit Cristiana Ronalda?

„Někomu to mohlo připadat bláznivé… My jsme jako Juventus byli v pozici, že už je velice těžké, abychom koupili hráče, který je lepší než naši hráči v základní sestavě. Sportovní ředitel jednou řekl, že bychom mohli koupit Cristiana Ronalda. Věděli jsme o jeho klauzuli, která se snížila na sto milionů eur, takže to bylo reálné. Museli jsme jít za prezidentem, který to prokalkuloval, aby to pro nás nebyl moc velký krok, a nakonec všechno schválil. V daný moment to pro nás bylo dobré rozhodnutí, aby se Juventus dostal tam, kam patří. Když chceme vyhrát Ligu mistrů, byl to správný obchod.“

V čem je Cristiano Ronaldo výjimečný?

„Je to pojem, kluk, který vyhrát pět Zlatých míčů. Na tréninku ale vypadá, jako kdyby měl teprve začínat kariéru. Je fantastické ho sledovat, když trénuje a chce se pořád zlepšovat. To je hodně pozitivní, hlavně pro ty mladé hráče, kteří si z něj berou příklad.“

Bylo ho těžké přesvědčit, aby šel k vám do Juventusu?

„Bylo to o to jednodušší, že k nám chtěl jít. Chtěl změnit prostředí a odejít z Realu, vybral si naše mužstvo, to je pro nás velká pocta. Dokázal vyhrát v Anglii a ve Španělsku ligu i Ligu mistrů, budeme moc rádi, když se mu to povede i u nás s Juventusem. Uděláme pro to všechno.“

Jakou roli jste hrál v přestupu vy? Je pravda, že se o něm rozhodlo u vás doma?

„Ne, to ne (úsměv). Poprvé jsme se sešli se sportovním ředitelem a naším prezidentem u nás doma, kde vznikla myšlenka získat Cristiana Ronalda. Pak už se tomu věnoval sportovní ředitel, ve finální fázi dotáhl celou transakci náš prezident. Takový postup je absolutně v pořádku. Jsme rádi, že to dopadlo. Ale u nás šlo jen o schůzku, nevím, jestli přímo o zrod celého nápadu.“

Co vás napadlo, když přišel sportovní ředitel s touhle myšlenkou?

„S prezidentem jsme se na sebe podívali. Možná náš sportovní čekal, že řekneme, že se zbláznil. Ale do nás to nalilo strašný elán. Říkal jsem mu, že je to správná cesta, že nás to požene víc dopředu. Vyhráli jsme sedm titulů za sebou. Ať chcete, nebo ne, motivace se po takových úspěších snižuje. Když máte možnost něco změnit, musíte to udělat. Tenhle moment byl pro nás ideálně načasovaný, vyšlo to úplně krásně.“

Už stihl Ronaldo pobláznit Turín?

„Turín je fotbalové město, ale on pobláznil i celou Itálii. Co se týká televizních práv, může italský fotbal vydělat ještě víc peněz, ale to přijde časem. My jsme taková lokomotiva italského fotbalu, Juventus táhne italský fotbal. Milánské kluby se k tomu snaží dostat tam, kde byly.“

Mluvilo se i o příchodu Zinedina Zidana. Byla v ohrožení vaše pozice?

„Zaregistroval jsem tuhle informaci, nejdřív jsem to nechal být. Pak už toho bylo moc, tak jsem řekl, že se má pozice nemění a zůstávám. Mám v Juventusu práce nad hlavu, snažíme se dělat fotbal co nejlépe. V příštích letech se nic nezmění, budeme se snažit dál vyhrávat.“

Bral byste Zidana k sobě jako parťáka?

„Absolutně. Znám ho, je to nejen skvělý bývalý fotbalista, ale i skvělý člověk. Každý se od něj může ledacos přiučit.“