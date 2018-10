Nedvěd o reprezentaci, Ronaldovi i hraní za Skalnou: Mám toho plné zuby

Video k článku 720p 360p REKLAMA Nedvěd: Za Ronaldem v Juventusu stojíme. Nemá to jednoduché, pereme se s tím VŠECHNA VIDEA ZDE

„Pro mě je tohle docela lehká otázka, můj idol nepochází z mého sportu, byl to vždycky Ivan Lendl, skvělý tenista. Byl to pro mě vzor z hlediska tréninkového přístupu. Ale abych se přiznal, nikdy jsem neměl to štěstí ho osobně potkat. To by mi udělalo velkou radost.“

Jakou radost vám udělala česká reprezentace na Slovensku?

„Velkou, pro nás to bylo hodně důležité vítězství. Člověk klukům hrozně fandí, drží jim palce. Myslím, že na tom nejsme tak špatně, jak se říká, talenty máme, je ale potřeba s nimi pracovat.“

Co tedy říkáte na současnou situaci ve Fotbalové asociaci, z níž postupně mizí důležití lidé ohledně vývoje mládeže?

„Teď bychom se asi neměli pouštět do takových větších rozborů. Jsem tu, abychom slavili tuhle krásnou knihu, a bude jiná příležitost, abychom mohli komentovat situaci na svazu.“

Kde vidíte posun české reprezentace?

„Lepší to bylo v tom, že na klucích bylo vidět, že chtějí. Poslední dobou tohle nebylo takovou samozřejmostí, jakou by to normálně mělo být. Bylo vidět, že chtěli vyhrát, když jsem viděl ten zápas, byl jsem přesvědčený, že to zvládnou. Dali do toho víc než Slováci, vyhráli srdcem. Fotbalově jsme na tom byli zhruba podobně, bylo to spíš na remízu, ale kluci chtěli víc. To je, myslím si, hodně pozitivní.“

Přemýšlíte o tom, že se vrátíte do Česka, abyste tu pracoval pro český fotbal?

„Momentálně je taková představa těžká, máme v Juventusu novou správní radu, do které jsem byl na příštích tři až šest let nominován, takže nevím, jak všechno bude. Ale nikdy jsem se téhle myšlenky nezřekl, vždycky bude platit, že jednou v Česku skončím, určitě tady budu žít, protože s manželkou jsme se tady narodili a hodně jsme tady toho prožili. Určitě bych si dokázal představit, že bych pro fotbal v Česku něco dělal, ale teď nevím co.“

Nakousl jste Juventus, jak se v klubu projevuje kauza ohledně Cristiana Ronalda?

„My jsme o Cristianovi věděli všechno, když jsme ho kupovali, jak moc nám pomůže. Očekávání od něj byla velká, on má fantastické srdce, je to skvělý profík na hřišti i mimo něj. Za Cristianem všichni stojíme, protože tenhle moment pro něho není jednoduchý. My všichni se s tím pereme a víme, že to nebude snadné.“

Přijel jste do Česka nejen na křest knihy, ale zahrál jste si zase i za Skalnou, jak jste si užil vítězství 4:1?

„Jsem hlavně rád, že jsem tu mohl být, hráli jsme před třemi dny, mám toho plné zuby. Měl jsem původně přijet už dřív, už na galavečer, ale v Juventusu probíhají změny, odchází náš generální ředitel (Giuseppe Marotta), děláme celou reorganizaci sportovního úseku, který měl na starost.“