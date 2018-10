Proč přišel o vítězné finále s Plzní? Vampola řekl, co za tím bylo

Byla to velká kauza. Petr Vampola jako klíčový útočník nenastoupil do posledního zápasu finále extraligy proti Zlínu před pěti lety. Klub ho tak potrestal za porušení večerky.

„Jako křivdu to neberu. Plzeň vyhrála titul a věřím, že jsem tomu i pomohl. Byla to moje chyba, že jsem neodehrál poslední zápas. Neležel jsem ožralej ve škarpě. Byl jsem s rodičema na večeři a chvilku jsem tam ještě zůstal. Dal jsem si o dvě piva víc a taxikář, který mě vezl, nelenil a řekl to,“ prozradil Vampola, proč přišel o velký zápas.

Nyní působí na Kladně a snaží se vrátit slavný klub do extraligy. Přitom chtěl s hokejem skončit, ale přemluvil ho kamarád Jaromír Jágr. „Džegr si ze mě pořád dělá srandu, že ho na Kladně zrujnuju, ale teď už vydělávám víc peněz svým byznysem. Kladno je omezený a nemají moc sponzorů. Jarda to dělá z lásky a dává tam hodně svých peněz a moc lidí si to neuvědomuje. Hraju tam, abych klubu pomohl a užil si to tam.“

