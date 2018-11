Česká trenérka, která hýbe Amerikou: o respektu, NHL i ukazování prstem

Byl to nápad přímo vašeho partnera, Andrého Niece, že ho nahradíte na střídačce?

„Ano, jeho a prezidenta našeho týmu, Scotta Branda. Oba se shodli na tom, že budu tou nejlepší volbou. Nejen kvůli jazykovým znalostem, ale také proto, že mě všichni hráči respektují a jsou na mě zvyklí z mých tréninků.“

Co jste na to říkala, že tým máte převzít právě vy?

„Nejdříve jsem si myslela, že si dělají srandu. Pak jsem začala mít stres a strach. Nikdy jsem na střídačce nestála, měla to pro mě být zcela nová zkušenost. Nevěděla jsem, co očekávat, na co se přichystat. André mě ale důkladně připravil.“

Jak na vaši novou funkci reagovala kabina? Nedělali si hráči z toho legraci?„Kluci si ze mě nikdy nedělají srandu, mám u nich respekt a mají mě rádi. Bylo to rozhodnutí vedení a věřte mi, že nikdo z nich by si na tu střídačku dobrovolně stoupnout nešel.