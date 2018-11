(Ne)gól v první lize! Puk skončil na boční síti, rozhodčí uznal branku

Šlo o souboj soupeřů v tabulce, před utkáním dělil Přerov od Litoměřic jediný bod. Do zápasu lépe vstoupili domácí Zubři, kteří už zezačátku druhé třetiny vedli 3:1. A pak to přišlo!

V 33. minutě napřáhl z levého kruhu kapitán Tomáš Sýkora. Střela mířila celkem dost mimo branku a trefila litoměřického Dominika Málka do nohy. Kotouč skončil na boční síti, odkud ho následně hostující bek vyklepal. Hlavní rozhodčí stojící jen pár metrů od celé situace ale jasným gestem potvrdil gól.

Litoměřičtí hráči sice protestovali, brankář Martin Michajlov hned ukazoval, že puk skončil na boční síti, sudí však nepřesvědčili. Ti se sice šli ještě poradit, kontrolovali síť, jestli v ní není díra, rozhodnutí ale nezměnili. Gól platil, Přerov vedl 4:1.

VIDEO | (Ne)gól Tomáše Sýkory

„Zápas zhodnotím tak, že se k němu nebudu vůbec vyjadřovat, protože to, co jsem viděl, se nedá slušně zhodnotit,“ řekl po utkání litoměřický trenér David Bruk. Muselo to v něm v tu chvíli vřít. Moc dobře věděl, že rozhodčí jeho tým poškodili.

Až na výjimky v Chance lize není k dispozici videorozhodčí. Sudí si tak musí poradit na ledě s pomocí brankových rozhodčích, kteří stojí přímo za mantinelem a v případě dosažení gólu zapínají červené světlo nad brankou. Při této situaci pochybili všichni přítomní.

Litoměřický zářez hned rozjel diskuzi na Twitteru. „Prý, že regulérní gól. Jak je tohle možné?“ ptal se nechápavě útočník Daniel Voženílek. K příspěvku přidal i hashtag, kterým se navážel do Moravy. V komentáři to pak vysvětlil: „Nevím, jak je to možné, ale nejen nám se snad jen tam stávají podobné věci a ten gól je jen třešnička.“

Podobný případ se v říjnu stal i v EBEL. Při prohře Znojma v maďarském Feherváru 2:5 byl uznán gól Benceho Stipsicze poté, co domácí obránce vystřelil do břevna a od něj se puk odrazil do ochranné sítě (Více čtěte ZDE >>>). Opačný případ pamatuje dokonce i Tipsport extraliga. V lednu 2011 nebyla vítkovickému útočníkovi Jiřímu Burgerovi v utkání na ledě Mladé Boleslavi uznána branka poté, co puk trefil díru v síti a rychle vyletěl ven.

#morava#tohlejejentresnicka#klasika#brecime

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 01:58. Moučka, 18:04. Sikora, 23:33. Malina, 32:40. T. Sýkora Hosté: 03:21. Kantner, 55:06. Korkiakoski Sestavy Domácí: Klimeš (Šurý) – Pala (A), Čáp, Padrnos, Zbořil, R. Černý, Malina, M. Pohl – T. Doležal, T. Sýkora (C), Rachůnek – Milan Procházka (A), Pšurný, Sikora – Moučka, Hejcman, Navrátil – Kopta, M. Kratochvíl, Š. Kratochvíl. Hosté: D. Dvořák (24. Michajlov) – Pavlas (C), Dluhoš, Smetana (A), Gaspar, Jebavý (A), Buchtela, D. Málek – Korkiakoski, J. Kloz, M. Kadlec – Voženílek, M. Zadražil, Kantner – Šik, Przybyla, J. Dvořák – Pour, Jirásek, Machač. Rozhodčí Kašík, Vrba – Měkýš, Otáhal Stadion MEO Aréna, Přerov Návštěva 1505 diváků