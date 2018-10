Ledecká? Bude dobrá, ale samá první místa nečekejte, říká trenérka

A že tomu tak opravdu bylo, potvrzuje i lyžař Kryštof Krýzl, který s Ledeckou a zbytkem mužského A týmu absolvoval soustředění v Chile. „Ona to opravdu neřeší. S ní to tam bylo úplně úžasný, trávili jsme tam spolu téměř 24 hodin denně a bylo to super. Je totální profík a z tohohle rozhodně nemá žádný stresy a podobně, to řeší spíš jiní,“ říká muž, který u úspěchu Ledecké v únoru kvůli poraněnému kolenu chyběl.

Díky tomu, že neměla svázané ruce a mysl dohadováním se o smlouvě, mohla se česká hvězda nyní už s mezinárodním přesahem plně soustředit na další práci, které se svými trenéry Tomášem a Ondřejem Bankovými vždy během léta udělá spoustu. A tak se máme i v další sezoně s vrcholem v podobě mistrovství světa ve švédském Aare na co těšit. Ale pozor! Očekávat i od tak výjimečné závodnice jen samá nejvyšší umístění by bylo bláhové.

„Naděje na dobrá umístění ve Světovém poháru je u Ester určitě, ale nelze čekat, že teď po olympiádě bude každý závod vyhrávat. Olympiáda byla prostě specifická, tam se sešla obrovská spousta pozitivních okolností, které vyústily v olympijské zlato. Třeba i to, že na ni v super-G nebyl takový tlak. Ona sama to od sebe neočekávala, zatímco ostatní soupeřky byly pod tlakem, protože medaili chtěly a měly ji v hlavě,“ upozorňuje šéftrenérka ženského reprezentačního týmu Eva Kurfürstová.

Velkým pozitivem podle ní je, že olympijské vítězství v super-G pomůže české sněhové obojživelnici v posílení sebevědomí. „Bezesporu takový úspěch posunul Ester do úplně jiných výšin, což je v lyžování obrovská deviza. A zase udělala kus práce, takže se stoprocentně zlepší a půjde nahoru. Obecně tak můžeme očekávat, že bude jezdit stabilně třeba desítku, pětku. Ale že by každý závod vyhrávala, to proboha nechtějme, to ani nejde,“ usmívá se bývalá závodnice.

Ovšem i nějakého toho vítězství se fanoušek dočkat může. „Věřím tomu, že tam nějaká bedna spadne a že třeba Ester i vyhraje závod, když se to zase sejde.“

U Ledecké se v nadcházející sezoně počítá s tím, že se, oproti dřívějšku, bude víc věnovat lyžím. MS lyžařů a snowboardistů se totiž konají v přibližně stejnou dobu, navíc na jiných kontinentech, a Ledecká a její tým se už na konci minulé sezony nechaly slyšet, že tentokrát dostanou přednost lyže. I Kurfürstová má jasno v tom, zda je Ester spíš snowboardistka, nebo lyžařka.

„Ona je výjimečný závodník. Nejen tím, že kombinuje dva sporty. Sice dosáhla dřív úspěchu ve snowboardu, ale podle mého názoru to není lyžující snowboardistka, ale snowboardující lyžařka. Od svých patnácti daleko víc závodí na lyžích než na snowboardu, jen ten úspěch na snowboardu prostě přišel dřív,“ myslí si trenérka.