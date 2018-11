Lyžařka Pauláthová dosáhla v Kanadě vrcholu: Jen v podprsence!

Českou reprezentantku provází v posledních letech jedno zranění za druhým, naposledy to byla bolavá záda. Zdravotní problémy se podepsaly na jejích výsledcích, kvůli kterým přišla o důležité body do žebříčku FIS. Vzdát se? To by nebyl styl Pauláthové!

Proto dala do přípravy všechno a jak je jejím zvykem, při té vší dřině má čas i na legrácky. Posledním vtípkem bylo foto na špičce sjezdovky, která ji do úmoru mučí. Čím ji potrestala? Rezignovaně svlékla kombinézu a nabídla sexy výhled všem zahaleným sjezdařům. Stála na kopci jen v bílé podprsence!

„Asi umrznu, uvidíme se na Vánoce,“ vzkazuje olympionička fanouškům z dalekého zámoří. „Začínám odznova, nemám kam spěchat,“ přiznala s nadhledem přítelkyně kajakáře Josefa Dostála. Ovšem udělá všechno proto, aby měla ze sjezdového lyžování zase dobrý pocit, a třeba přijdou i kvalitní výsledky. Kačko, víc takových lákadel!