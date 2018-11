Nahá Špotáková, bohyně Samková i rivalové. Saudkovy NEJ snímky sportovních hvězd

Snowboardistka Eva Samková v bílých šatech drží v ruce zakrvácený meč či nahá oštěpařka Bára Špotáková se svým prvním synem Jankem, jehož svírá v náručí. Fotograf Jan Saudek se vždycky pořádně vyřádil, když fotil sportovce Dukly pro jedinečný kalendář. Většina snímků vznikala před jeho ikonickou zdí.

Fotil jak zamilované sportovní páry, tak i dosud znesvářené desetibojaře Tomáše Dvořáka s Romanem Šebrlem. Třiaosmdesátiletý umělec na všechna focení dukláků rád vzpomíná. „Dlouho jsem přemýšlel, proč to šlo tak pěkně od ruky. Už to vím. Do Dukly se berou jen hezcí lidé. To za mých časů nebylo. Dřív měli někteří závodníci pěknou trhu,“ smál se před lety Saudek.

Nyní společně s Duklou vydává knihu "Hvězdy", která je plná fotografií armádních sportovců, jež vznikly v průběhu posledních deseti let.