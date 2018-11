Maradonův rozhovor roku. Úroveň mexické ligy? Neřekl nic a pobavil

Maradona, který je spolu s Pelém považovaný za nejlepšího hráče historie, působí v Mexiku jako trenér druholigového Doradosu. Jeho názory tam doslova hltají.

Dva reportéři Maradonovi položili otázku o tom, jak hodnotí úroveň mexické ligy, když ji nyní sleduje víc zblízka. Odpověď nejen je zaskočila a hned si získala pozornost na sociálních sítích po celém světě. Slyšet bylo desetivteřinové povzdechy a nadechování se k odpovědi, která však nepřišla. Prostě klasický Maradona.

Diego Maradona with one of the greatest post-match interviews ever. pic.twitter.com/jIJuF2Ppyv