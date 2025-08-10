Dvořák se vrací do Oktagonu. Česko potřebuje šampiona, hlásí. Do akce půjde už v září
Jeden z historicky nejúspěšnějších českých bojovníků. David Dvořák se po štaci v UFC a jednorázové zastávce v RFA vrací do Oktagonu. A hned vyhlašuje útok na titul. Ten započne již 13. září v německém Hannoveru, kde se střetne s Mohammedem Walidem. Pokud „Hrobník“ kurdského bojovníka přemůže, hned si řekne o zápas se šampionem Zhalgasem Zhumagulovem. „Chci motivovat mladé lidi, aby sportovali, a děti, aby měly svého hrdinu. V Oktagonu není moc prostoru pro hrdiny. Chci si ho vyrvat,“ hlásí krátce po oznámení podpisu na Štvanici.
Před šesti lety jste právě tady na Štvanici měl svůj první a taky poslední zápas v Oktagonu před odchodem do UFC. Oznámit tu návrat je až symbolické, že?
„Je to neuvěřitelný pocit. Jsem nadšený. Obzvlášť, když se to oznámilo poté, co vyhrál můj parťák Vojta Khol. Symbolické to opravdu je. Kde jsem skončil, tam znovu začínám.“
Jaká všechna angažmá byla v jednání a proč nakonec dopadl Oktagon?
„Dlouhou dobu jsem řešil KSW nebo americké BKFC, ale s nimi byla ta komunikace hrozně zdlouhavá a neměl jsem žádnou jistotu, že by nějaké zápasy vůbec proběhly. Jednal jsem taky o jednozápasovém kontraktu s RFA, kde jsem si to chtěl dát s jejich šampionem Gustavem Lopezem. Od nich jsem ale taky nedostal žádnou zpětnou vazbu. Nebylo na co čekat. Oktagon je špičková světová organizace, dělají krásné turnaje a já chci hlavně bojovat. Pokud chci vyprávět můj příběh, musím vyhrávat a stát se šampionem.“
Kontrakt zahájíte zápasem na zářijově akci v Hannoveru s Mohammedem Walidem. Kam ho zařadit na škále vašeho posledního soupeře v RFA a těch, se kterými jste bojoval v UFC?
„Poslední soupeř (Michail Sirbu) je opravdu hodně kvalitní, v Oktagonu by se vůbec neztratil. Stylově je ale úplně jiný než Walid. Ten je valivý boxer, rád chodí do přestřelek v postoji, zatímco Sirbu je hodně silový wrestler. Oba jsou ale na přibližně stejné úrovni.“
Odrazí vás výhra nad Walidem přímo k titulové šanci?
„Pokud to bude hezká a dominantní výhra, určitě šanci dostanu. A pokud ne, budu vyhrávat dál. Jsem trpělivý. Chci prodat můj příběh. Dělám semináře pro děti z problémových rodin, pro děti bez rodičů. Chci motivovat mladé lidi, aby sportovali, a děti, aby měly svého hrdinu, protože vím, že v Oktagonu není téměř žádný prostor pro hrdiny a jména tohoto typu. Ale pokud tam jedno je, chci si ho vyrvat. Proto se musím stát šampionem.“
Každý zápas a každá příprava je tedy příležitostí, jak tento příběh vyprávět?
„Přesně tak. Už nechci být šampion, abych si pak mohl říct: Ty jo mám zlatej pásek. Pro mě je to symbol toho, že mám šanci motivovat víc lidí, víc dětí. Každý, kdo se v tom vzhlídne, je pro mě tím největším zadostiučiněním.“
Aktuálně navíc v Oktagonu není žádný český šampion.
„Vždycky jsem se hrdě rval za Česko. V Oktagonu už je obrovská konkurence, a pokud budu šampion, bude to vizitka, že naše MMA je dobrý. Česko potřebuje šampiona.“