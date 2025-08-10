Předplatné

SESTŘIHY: Hradec v derby jen remizoval. Chramosta porazil Klokany, výhry Liberce a Zlína

Jan Chramosta gól proti svému bývalému klubu neslavil
Jan Chramosta gól proti svému bývalému klubu neslavilZdroj: Pavel Mazáč
Na snímku Benson Sakala z Bohemians a Lamin Jawo z Jablonce
Pardubice slaví gól v Hradci
Střet Jana Kovaříka z Bohemian se Sebastiánem Nebylou z Jablonce
Souboj Okekeho s Aleguém
Vojtěch Sychra z Pardubic (uprostřed) střílí gól, který následně nebyl uznán
Jan Chramosta (uprostřed) v obležení hráčů Bohemians Jana Kovaříka a Lukáše Hůlky
iSport.cz, ČTK
Chance Liga
V nedělních zápasech 4. kola Chance ligy Jablonec uspěl na hřišti Bohemians oslabených o vyloučeného Vasila Sinjavského. Rozhodl Jan Chramosta, proti svému bývalému týmu ale branku neslavil. Východočeské derby vítěze nepoznalo. Hradec sice vedl, jenže po půli srovnal Belgičan Bammens a už předtím viděl červenou kartu domácí Čihák. Už v sobotu Liberec porazil Duklu 2:0, Zlín v přestřelce zvítězil 3:2 nad Mladou Boleslaví, Plzeň v závěru utkání proti Slovácku přišla o výhru a pouze remizovala 1:1. Slavia přejela Teplice 3:0. Zbývají duely Baníku s Karvinou a celý program uzavře Sparta proti Olomouci. ONLINE přenosy a SESTŘIHY ze všech utkání sledujte na iSportu.

Dukla znovu bez výhry

Liberec zvítězil nad Duklou 2:0. V prvním poločase otevřel skóre Petr Juliš, po přestávce přidal druhý gól Šimon Gabriel. Slovan i podruhé doma v sezoně nejvyšší soutěže zvítězil a má sedm bodů, Pražané zůstávají se dvěma body v neúplné tabulce bez výhry.

Video placeholder
SESTŘIH: Liberec - Dukla 2:0. Pálili Juliš a Gabriel, chybou pomohl gólman soupeře • iSport.cz

Zlín zvládl přestřelku

Zlín zvítězil nad Mladou Boleslaví 3:2 a už má deset získaných bodů. „Ševci“ vedli v první půli po brankách Lukáše Bartošáka a Tomáše Poznara, ještě před poločasem snížil Michal Ševčík. V 66. minutě srovnal skóre Dominik Kostka, ale o minutu později rozhodl duel střídající Matěj Koubek.

Video placeholder
SESTŘIH: Zlín - Mladá Boleslav 3:2. Domácí jsou stále bez prohry, navíc vedou tabulku • iSport.cz

Další ztráta Plzně

Plzeň doma velmi nečekaně jen remizovala se Slováckem 1:1 a už podruhé v sezoně nejvyšší soutěže ztratila body. Viktorii poslal ve 24. minutě do vedení Prince Adu, ale ve třetí minutě nastavení srovnal z penalty Michal Trávník.

Video placeholder
SESTŘIH: Plzeň – Slovácko 1:1. Nečekaná domácí ztráta Viktorie • iSport.cz

Za Slavii skóroval i Bořil

Slavia porazila Teplice 3:0. Pražané měli v průběhu zápasu převahu, kterou krátce po půlhodině hry po chybě v rozehrávce zúročil Lukáš Provod. Pár minut po pauze Christos Zafeiris prostřelil brankáře hostí Matouše Trmala, vzápětí se trefil i kapitán červenobílých Jan Bořil. Tepličtí navíc od 66. minuty dohrávali v desíti poté, co Dalibor Večerka zezadu sestřelil Provoda.

Video placeholder
SESTŘIH: Slavia - Teplice 3:0. Velká převaha Pražanů, hosté dohrávali v desíti • iSport.cz

Chramosta sekl svůj bývalý klub

Jediný gól dal v 28. minutě v Ďolíčku útočník Jan Chramosta, který se trefil proti bývalému klubu. Domácí dohrávali od 68. minuty bez vyloučeného Vlasije Sinjavského. Severočeši navázali na výhru z minulého kola nad Hradcem Králové a v součtu s úvodními dvěma remízami jsou v sezoně stále neporaženi. Jablonec bodoval v Ďolíčku potřetí za sebou, bez dvou týdnů před rokem tam zvítězil 2:1. 

Východočeské derby bez vítěze

„Votroci“ vedli po po brance Tomáše Petráška, od 49. minuty ale dohrávali bez vyloučeného Filipa Čiháka a hosté přesilovku využili zásluhou Belgičana Simona Bammense. Oba týmy v sezoně nejvyšší soutěže ještě nezvítězily. Hradec podruhé remizoval, Pardubice poprvé neprohrály, přesto zůstaly v tabulce poslední. 

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia43108:210
2Zlín43108:410
3Jablonec42205:28
4Sparta32107:47
5Olomouc32103:17
6Liberec42118:67
7Karviná32014:26
8Plzeň31207:35
9Teplice31024:63
10Bohemians41031:63
11Slovácko40222:42
12Hr. Králové40224:72
13Dukla40221:52
14Ostrava20111:21
15Ml. Boleslav30127:91
16Pardubice40134:111
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

