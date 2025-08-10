SESTŘIHY: Hradec v derby jen remizoval. Chramosta porazil Klokany, výhry Liberce a Zlína
V nedělních zápasech 4. kola Chance ligy Jablonec uspěl na hřišti Bohemians oslabených o vyloučeného Vasila Sinjavského. Rozhodl Jan Chramosta, proti svému bývalému týmu ale branku neslavil. Východočeské derby vítěze nepoznalo. Hradec sice vedl, jenže po půli srovnal Belgičan Bammens a už předtím viděl červenou kartu domácí Čihák. Už v sobotu Liberec porazil Duklu 2:0, Zlín v přestřelce zvítězil 3:2 nad Mladou Boleslaví, Plzeň v závěru utkání proti Slovácku přišla o výhru a pouze remizovala 1:1. Slavia přejela Teplice 3:0. Zbývají duely Baníku s Karvinou a celý program uzavře Sparta proti Olomouci. ONLINE přenosy a SESTŘIHY ze všech utkání sledujte na iSportu.
Dukla znovu bez výhry
Liberec zvítězil nad Duklou 2:0. V prvním poločase otevřel skóre Petr Juliš, po přestávce přidal druhý gól Šimon Gabriel. Slovan i podruhé doma v sezoně nejvyšší soutěže zvítězil a má sedm bodů, Pražané zůstávají se dvěma body v neúplné tabulce bez výhry.
Zlín zvládl přestřelku
Zlín zvítězil nad Mladou Boleslaví 3:2 a už má deset získaných bodů. „Ševci“ vedli v první půli po brankách Lukáše Bartošáka a Tomáše Poznara, ještě před poločasem snížil Michal Ševčík. V 66. minutě srovnal skóre Dominik Kostka, ale o minutu později rozhodl duel střídající Matěj Koubek.
Další ztráta Plzně
Plzeň doma velmi nečekaně jen remizovala se Slováckem 1:1 a už podruhé v sezoně nejvyšší soutěže ztratila body. Viktorii poslal ve 24. minutě do vedení Prince Adu, ale ve třetí minutě nastavení srovnal z penalty Michal Trávník.
Za Slavii skóroval i Bořil
Slavia porazila Teplice 3:0. Pražané měli v průběhu zápasu převahu, kterou krátce po půlhodině hry po chybě v rozehrávce zúročil Lukáš Provod. Pár minut po pauze Christos Zafeiris prostřelil brankáře hostí Matouše Trmala, vzápětí se trefil i kapitán červenobílých Jan Bořil. Tepličtí navíc od 66. minuty dohrávali v desíti poté, co Dalibor Večerka zezadu sestřelil Provoda.
Chramosta sekl svůj bývalý klub
Jediný gól dal v 28. minutě v Ďolíčku útočník Jan Chramosta, který se trefil proti bývalému klubu. Domácí dohrávali od 68. minuty bez vyloučeného Vlasije Sinjavského. Severočeši navázali na výhru z minulého kola nad Hradcem Králové a v součtu s úvodními dvěma remízami jsou v sezoně stále neporaženi. Jablonec bodoval v Ďolíčku potřetí za sebou, bez dvou týdnů před rokem tam zvítězil 2:1.
Východočeské derby bez vítěze
„Votroci“ vedli po po brance Tomáše Petráška, od 49. minuty ale dohrávali bez vyloučeného Filipa Čiháka a hosté přesilovku využili zásluhou Belgičana Simona Bammense. Oba týmy v sezoně nejvyšší soutěže ještě nezvítězily. Hradec podruhé remizoval, Pardubice poprvé neprohrály, přesto zůstaly v tabulce poslední.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|4
|3
|1
|0
|8:2
|10
|2
Zlín
|4
|3
|1
|0
|8:4
|10
|3
Jablonec
|4
|2
|2
|0
|5:2
|8
|4
Sparta
|3
|2
|1
|0
|7:4
|7
|5
Olomouc
|3
|2
|1
|0
|3:1
|7
|6
Liberec
|4
|2
|1
|1
|8:6
|7
|7
Karviná
|3
|2
|0
|1
|4:2
|6
|8
Plzeň
|3
|1
|2
|0
|7:3
|5
|9
Teplice
|3
|1
|0
|2
|4:6
|3
|10
Bohemians
|4
|1
|0
|3
|1:6
|3
|11
Slovácko
|4
|0
|2
|2
|2:4
|2
|12
Hr. Králové
|4
|0
|2
|2
|4:7
|2
|13
Dukla
|4
|0
|2
|2
|1:5
|2
|14
Ostrava
|2
|0
|1
|1
|1:2
|1
|15
Ml. Boleslav
|3
|0
|1
|2
|7:9
|1
|16
Pardubice
|4
|0
|1
|3
|4:11
|1
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu