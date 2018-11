Plzeňská škola?! Obránce Matějů měl bouračku, v Itálii mu naměřili 1,5 promile

K nehodě došlo v centru města na ulici di via Orzinuovi v brzkých ranních hodinách v neděli 18. listopadu a společně s Matějů byl v automobilu také slovenský záložník Nikolas Špalek. Oba fotbalisté aktuálně sedmého týmu Serie B (12 zápasů, 18 bodů) se vraceli z diskotéky, když Matějů nezvládl řízení a naboural do zdi.

Na místo bouračky dorazili italští Carabinieri a dechová kontrola naměřila u Matějů 1,5 promile, což je přesně trojnásobek toho, co je v Itálii povoleno (0,5 promile). Oba hráči vyvázli naštěstí bez vážnější zdravotní újmy - Špalek byl jen otřesený, Matějů skončil s tržnou ránou na lokti, kterou vyspravily dva stehy v městské nemocnici.

Slovenský reprezentant do 21 let Špalek měl údajně policisty vyšetřující nehodu také slovně napadnout.

Klub zatím oba hříšníky veřejně nepotrestal, v následujícím utkání, které Brescia odehrála v sobotu 24. listopadu v Benátkách (porážka 1:2), byli Matějů i Špalek v základní sestavě. Český obránce, který v Brescii hostuje z anglického Brightonu, byl s jednou žlutou kartou střídán v 86. minutě, Špalek odehrál dokonce celý zápas.

Incident stále vyšetřuje italská policie, Matějů může přijít o řidičský průkaz až na dva roky a po příjezdu policistů měl zaplatit pokutu ve výši 2 až 3 tisíc eur (asi 52 až 78 tisíc korun).

Pro připomenutí - nehoda Matějů není jediným incidentem, kdy hráči Viktorie Plzeň byli chyceni za volantem s alkoholem v krvi. V září 2015 boural se svým luxusním vozem značky Bentley na pražském Smíchově reprezentant David Limberský. Z místa nehody se snažil utéct, policistům po zadržení vyhrožoval a následně nadýchal přes 1,5 promile.

V červnu 2016 obránci Tomáši Hájovskému po soukromé párty v západočeských Šťáhlavech naměřili policisté při silniční kontrole v krvi 1,45 promile.

Brankář Petr Bolek v rodné Ostravě zase v noci na 7. července 2017 nadýchal 2,26 promile a řízení v opilosti potvrdila i opakovaná kontrola. Zkušený brankář následně dostal trest v podobě tříletého zákazu řízení, pokutu 150 tisíc korun a byl okamžitě vyřazen z kádru Viktorie a poslán na hostování do Baníku Sokolov.

Těsně před jeho přestupem ze Sparty do Plzně shořelo při dopravní nehodě auto Aleši Čermákovi. V krvi měl 1,5 promile a záchranáři jej z auta vytáhli v bezvědomí. Čermák kvůli poranění hrudníku přišel o červnové EURO 2017 do 21 let.