Limberský jásal na pódiu! V Plzni prožívali los LM, hráčům se splnil sen

Plzeňský útočník Michael Krmenčík slaví branku do sítě Boleslavi spolu s Radimem Řezníkem • Barbora Reichová / Sport

Michael Krmenčík slaví svou druhou trefu do sítě Mladé Boleslavi • Barbora Reichová (Sport)

Michael Krmenčík slaví svůj první gól ze tří do sítě Mladé Boleslavi • Barbora Reichová (Sport)

Budeme hrát s Realem a AS Řím! Fotbalisté Plzně si užívali los Ligy mistrů přímo s fanoušky. • Mária Rušinová (Blesk)

Sváteční čtvrteční odpoledne u Doosan Areny zakončil jásot jak po vítězném zápase. Fotbalisté i fanoušci Viktorie Plzeň prožívali losování základní skupiny Ligy mistrů společně přímo u stadionu. V momentě, kdy Západočechy přiřadili do nabušené skupiny G s Realem Madrid, AS Řím a CSKA, vypuklo všeobecné veselí. „Byl to sen většiny kabiny,“ hlásil spokojeně David Limberský, který spolu s Milanem Petrželou a Luďkem Pernicou sledoval průběh losování na pódiu před zraky zvědavých fanoušků.