Maradono, jsi zkur**syn, křičeli fanoušci. Legenda se na ně vrhla

Nezvládl to! Tým Diega Maradony nedokázal vybojovat prvenství ve druhé mexické lize. Ačkoliv Dorados v domácím finálovém zápase zvítězili nad Atlétikem San Luis 1:0, nedokázali dobře rozehraný dvojzápas dotáhnout do úspěšného konce.

Na hřišti soupeře prohráli v základní hrací době 2:3, a tak o mistrovi muselo rozhodnout prodloužení. V něm, v 104. minutě, zasadil Maradonovým svěřencům finální KO Leandro Torres a po výhře 4:2 se mohli z prvenství a postupu do první ligy radovat hráči San Luis.

Po bujarých oslavách domácího celku na hřišti se po zápase děly věci i v zákulisí. Při odchodu ze stadionu se probudila v Maradonovi horká jihoamerická krev a 58letý Argentinec vystartoval po domácích příznivcích, kteří ho uráželi a křičeli na něj, že je zkur**syn ve chvíli, kdy opouštěl útroby stadionu. „Řekněte mi to do očí,“ zakřičel Maradona a vrhl se do křičícího davu.

Otro ángulo del suceso.



Maradona tak na sebe během svého krátkého působení ve druhé mexické lize stihl už potřetí strhnout pozornost. Poprvé se mu to povedlo po postupu do finále, když po vítězném semifinálovém dvojzápase s mužstvem Juarez v televizním rozhovoru na otázku: Co si myslí o mexické lize? Nic neřekl, ale přesto pobavil.

Odvetu druholigového finále, chcete-li baráže o první ligu, pak Maradona sledoval jen z tribuny poté, co byl v předchozím duelu vykázán z lavičky, když se příliš vehementně dožadoval odpískání penalty.

Postupu do nejvyšší mexické soutěže se ale Argentinec, který převzal Dorados v září, nedočkal. Po postupu do play off ztroskotal jeho tým na posledním soupeři a zůstává v druhé lize.