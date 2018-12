Kloppa rozdováděl gól v nastavení. Oslavou na hřišti zaskočil gólmana

Nedělní program anglické Premier League nabídl hned dvě velká derby. Zatímco v severolondýnském souboji byli fanoušci svědci gólových hodů, ze kterých po výhře 4:2 nad Tottenhamem vyšli lépe hráči domácího Arsenalu, v Liverpoolu se na gól čekalo až do samotného závěru. To však příznivcům posledního finalisty Ligy mistrů nakonec nemusí vadit. Z důležitého zápasu získali díky němu všechny tři body, které je opět na dva body přiblížili vedoucímu Manchesteru City.

Velkou zásluhu na tom má kromě samotných hráčů i trenér Jürgen Klopp. Ten jako obvykle až do záverečného hvizdu žil s týmem, povzbuzoval a dobře mu vyšlo i střídání. V 84. minutě za Firmina na hřiště poslal belgického útočníka Divocka Origiho, který hned ve svém prvním ligovém zápase v sezoně dokázal skórovat. V 96. minutě využil chyby hostujícího brankáře Jordana Pickforda a míč odražený od břevna hlavou poslal do sítě.

V tu chvíli u domácích propukla euforie. Stranou dění pochopitelně nemohl zůstat ani Klopp. Ten se ihned po vstřelené brance, aniž by čekal na závěrečný hvizd, sprintem rozběhl přes hřiště a objal se s brankářem svého týmu, Brazilcem Alissonem. Projevů radosti se následně nezdržel ani na zpáteční cestě.

Wow!!! Jurgen Klopp charges onto the pitch to celebrate with Alisson! 😱



Liverpool score a bizzare LATE goal to win the Merseyside derby 1-0. Simply incredible!🤯 pic.twitter.com/7NM4P0pltV